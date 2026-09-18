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Военные США едва не начали войну из-за использования ИИ, пишут СМИ
Военные США едва не начали войну из-за использования ИИ, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Военные США едва не начали войну из-за использования ИИ, пишут СМИ
Американские военные едва не столкнулись с серьезными проблемами из-за того, что использовали искусственный интеллект при подготовке отчета, который в итоге... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:38+0300
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ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. Американские военные едва не столкнулись с серьезными проблемами из-за того, что использовали искусственный интеллект при подготовке отчета, который в итоге оказался ошибочным, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. "Как сообщили информированные лица, доклад был "полностью ложным", но при этом едва не началась война", - говорится в сообщении. Речь идет о ситуации, сложившейся весной на пике боевых действий США против Ирана. Американские военные получили донесение о том, что китайское судно на Ближнем Востоке якобы перевозит компоненты для ядерной программы. По данным двух источников, военнослужащие США уже были готовы высадиться на борт этого судна, а военные самолеты поднялись в воздух. "Уже прямо перед началом запланированной операции официальные лица более детально изучили отчет…, и обнаружили, что он был создан при помощи искусственного интеллекта. Чат-бот, который использовал аналитик, неправильно определил материал, который перевозил корабль", - отмечается в материале. При этом не уточняется, какое именно судно попало под подозрение. В то же время подчеркивается, что военная операция США в отношении китайского корабля могла перерасти в вооруженный конфликт между двумя странами. "В данном конкретном случае аналитик запросил чат-бот о разведывательных данных по грузовой ведомости судна, полученных от Командования специальных операций США в Тихоокеанском регионе. Неизвестно, был ли этот чат-бот коммерческим продуктом или разработкой правительства США", - уточняется в тексте. Как указывается, бот смешал данные из открытых источников с разведывательной информацией, что в итоге привело его к ложному выводу о грузе на борту китайского судна.
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технологии, мировая экономика, сша, иран, ближний восток
Технологии, Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Военные США едва не начали войну из-за использования ИИ, пишут СМИ
CNN: военные США едва не начали войну из-за ошибочного отчета, сделанного с помощью ИИ
ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. Американские военные едва не столкнулись с серьезными проблемами из-за того, что использовали искусственный интеллект при подготовке отчета, который в итоге оказался ошибочным, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
"Как сообщили информированные лица, доклад был "полностью ложным", но при этом едва не началась война", - говорится в сообщении.
Речь идет о ситуации, сложившейся весной на пике боевых действий США против Ирана. Американские военные получили донесение о том, что китайское судно на Ближнем Востоке якобы перевозит компоненты для ядерной программы. По данным двух источников, военнослужащие США уже были готовы высадиться на борт этого судна, а военные самолеты поднялись в воздух.
"Уже прямо перед началом запланированной операции официальные лица более детально изучили отчет…, и обнаружили, что он был создан при помощи искусственного интеллекта. Чат-бот, который использовал аналитик, неправильно определил материал, который перевозил корабль", - отмечается в материале.
При этом не уточняется, какое именно судно попало под подозрение. В то же время подчеркивается, что военная операция США в отношении китайского корабля могла перерасти в вооруженный конфликт между двумя странами.
"В данном конкретном случае аналитик запросил чат-бот о разведывательных данных по грузовой ведомости судна, полученных от Командования специальных операций США в Тихоокеанском регионе. Неизвестно, был ли этот чат-бот коммерческим продуктом или разработкой правительства США", - уточняется в тексте.
Как указывается, бот смешал данные из открытых источников с разведывательной информацией, что в итоге привело его к ложному выводу о грузе на борту китайского судна.