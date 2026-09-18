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Военные США едва не начали войну из-за использования ИИ, пишут СМИ

Военные США едва не начали войну из-за использования ИИ, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ

Военные США едва не начали войну из-за использования ИИ, пишут СМИ

Американские военные едва не столкнулись с серьезными проблемами из-за того, что использовали искусственный интеллект при подготовке отчета, который в итоге... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:38+0300

2026-09-18T21:38+0300

2026-09-18T21:38+0300

технологии

мировая экономика

сша

иран

ближний восток

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ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. Американские военные едва не столкнулись с серьезными проблемами из-за того, что использовали искусственный интеллект при подготовке отчета, который в итоге оказался ошибочным, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. "Как сообщили информированные лица, доклад был "полностью ложным", но при этом едва не началась война", - говорится в сообщении. Речь идет о ситуации, сложившейся весной на пике боевых действий США против Ирана. Американские военные получили донесение о том, что китайское судно на Ближнем Востоке якобы перевозит компоненты для ядерной программы. По данным двух источников, военнослужащие США уже были готовы высадиться на борт этого судна, а военные самолеты поднялись в воздух. "Уже прямо перед началом запланированной операции официальные лица более детально изучили отчет…, и обнаружили, что он был создан при помощи искусственного интеллекта. Чат-бот, который использовал аналитик, неправильно определил материал, который перевозил корабль", - отмечается в материале. При этом не уточняется, какое именно судно попало под подозрение. В то же время подчеркивается, что военная операция США в отношении китайского корабля могла перерасти в вооруженный конфликт между двумя странами. "В данном конкретном случае аналитик запросил чат-бот о разведывательных данных по грузовой ведомости судна, полученных от Командования специальных операций США в Тихоокеанском регионе. Неизвестно, был ли этот чат-бот коммерческим продуктом или разработкой правительства США", - уточняется в тексте. Как указывается, бот смешал данные из открытых источников с разведывательной информацией, что в итоге привело его к ложному выводу о грузе на борту китайского судна.

сша

иран

ближний восток

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технологии, мировая экономика, сша, иран, ближний восток