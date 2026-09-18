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Индекс Мосбиржи растет в начале основной торговой сессии
Индекс Мосбиржи растет в начале основной торговой сессии - 18.09.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы в попытках закрепиться выше 2250 пунктов, следует из данных... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:37+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы в попытках закрепиться выше 2250 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 9.12 мск ром 0,8% относительно предыдущего закрытия - до 2266,97 пункта.
В лидерах роста - акции "Русснефти" (+1,48%), ТГК‑1 (+1,29%), "Московского кредитного банка" (+1,23%), "Роснефти" (+1,15%), "СПБ Биржи" (+1,1%).
В лидерах снижения - "Самолета" (-1,79%), "Ленты" (-1,31%), "Русала" (-0,47%), "Совкомфлота" (-0,43%), "Позитива" (-0,36%).
Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают, что в пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов.
"Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, тогда как усиление санкционной риторики способно увести его к 2200 пунктов. Нейтральный сценарий предполагает консолидацию вблизи 2250 пунктов", - поясняют они.
"Мы считаем, что индекс Мосбиржи попробует подрасти в рамках диапазона 2200-2300 пунктов. Надежду на локальный отскок дает то, что в четверг бенчмарк закрылся чуть выше зоны поддержки 2230-2250 пунктов. Если после завершения экспирации этот уровень удастся удержать, то на следующей неделе видим возможность для нового теста уровня 2300 пунктов, при условии неухудшения геополитического фона", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.
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рынок, торги, индексы, мосбиржа, русснефть, московский кредитный банк
Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, Русснефть, Московский кредитный банк
Индекс Мосбиржи растет в начале основной торговой сессии
Мосбиржа: индекс Мосбиржи растет в начале торгов в попытках закрепиться выше 2250 пунктов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы в попытках закрепиться выше 2250 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 9.12 мск ром 0,8% относительно предыдущего закрытия - до 2266,97 пункта.
В лидерах роста - акции "Русснефти" (+1,48%), ТГК‑1 (+1,29%), "Московского кредитного банка" (+1,23%), "Роснефти" (+1,15%), "СПБ Биржи" (+1,1%).
В лидерах снижения - "Самолета" (-1,79%), "Ленты" (-1,31%), "Русала" (-0,47%), "Совкомфлота" (-0,43%), "Позитива" (-0,36%).
Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают, что в пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов.
"Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, тогда как усиление санкционной риторики способно увести его к 2200 пунктов. Нейтральный сценарий предполагает консолидацию вблизи 2250 пунктов", - поясняют они.
"Мы считаем, что индекс Мосбиржи попробует подрасти в рамках диапазона 2200-2300 пунктов. Надежду на локальный отскок дает то, что в четверг бенчмарк закрылся чуть выше зоны поддержки 2230-2250 пунктов. Если после завершения экспирации этот уровень удастся удержать, то на следующей неделе видим возможность для нового теста уровня 2300 пунктов, при условии неухудшения геополитического фона", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.