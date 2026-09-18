https://1prime.ru/20260918/indeks-873414144.html

Индекс Мосбиржи растет в начале основной торговой сессии

Индекс Мосбиржи растет в начале основной торговой сессии - 18.09.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы в попытках закрепиться выше 2250 пунктов, следует из данных... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:37+0300

2026-09-18T09:37+0300

2026-09-18T09:37+0300

рынок

торги

индексы

мосбиржа

русснефть

московский кредитный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873414144.jpg?1789713430

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии пятницы в попытках закрепиться выше 2250 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 9.12 мск ром 0,8% относительно предыдущего закрытия - до 2266,97 пункта. В лидерах роста - акции "Русснефти" (+1,48%), ТГК‑1 (+1,29%), "Московского кредитного банка" (+1,23%), "Роснефти" (+1,15%), "СПБ Биржи" (+1,1%). В лидерах снижения - "Самолета" (-1,79%), "Ленты" (-1,31%), "Русала" (-0,47%), "Совкомфлота" (-0,43%), "Позитива" (-0,36%). Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают, что в пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов. "Позитивный геополитический фон может вернуть индекс к верхней границе диапазона, тогда как усиление санкционной риторики способно увести его к 2200 пунктов. Нейтральный сценарий предполагает консолидацию вблизи 2250 пунктов", - поясняют они. "Мы считаем, что индекс Мосбиржи попробует подрасти в рамках диапазона 2200-2300 пунктов. Надежду на локальный отскок дает то, что в четверг бенчмарк закрылся чуть выше зоны поддержки 2230-2250 пунктов. Если после завершения экспирации этот уровень удастся удержать, то на следующей неделе видим возможность для нового теста уровня 2300 пунктов, при условии неухудшения геополитического фона", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, мосбиржа, русснефть, московский кредитный банк