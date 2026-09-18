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"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon

"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon

"Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:15+0300

2026-09-18T09:15+0300

2026-09-18T09:15+0300

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махачкала

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили возмещение на сумму 8,2 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon. "Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Республика Дагестан) и Энеме (Республика Адыгея)", - говорится в сообщении. "Первую часть страхового возмещения получили около 90 тысяч предпринимателей, подпадающих под условия программы страхования. Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 миллиарда рублей", - добавили там. Выплаты начались 15 сентября. В первый транш выплат вошло 50 тысяч продавцов, на следующий день выплаты получили еще порядка 40 тысяч предпринимателей. Отмечается, что для получения возмещения предпринимателям не требовалось совершать дополнительных действий: средства перечислялись на расчетные счета, указанные ими в личных кабинетах маркетплейса. "По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке", — прокомментировали в "Ингосстрахе". Там пообещали произвести окончательный расчет страхового возмещения по каждому случаю после завершения инвентаризации и получения всех необходимых данных от Ozon. Размер выплаты определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета.

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бизнес, финансы, самарская область, махачкала, ozon, ингосстрах