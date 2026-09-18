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"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon
"Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:15+0300
2026-09-18T09:15+0300
2026-09-18T09:15+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили возмещение на сумму 8,2 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon.
"Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Республика Дагестан) и Энеме (Республика Адыгея)", - говорится в сообщении.
"Первую часть страхового возмещения получили около 90 тысяч предпринимателей, подпадающих под условия программы страхования. Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 миллиарда рублей", - добавили там.
Выплаты начались 15 сентября. В первый транш выплат вошло 50 тысяч продавцов, на следующий день выплаты получили еще порядка 40 тысяч предпринимателей.
Отмечается, что для получения возмещения предпринимателям не требовалось совершать дополнительных действий: средства перечислялись на расчетные счета, указанные ими в личных кабинетах маркетплейса.
"По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке", — прокомментировали в "Ингосстрахе".
Там пообещали произвести окончательный расчет страхового возмещения по каждому случаю после завершения инвентаризации и получения всех необходимых данных от Ozon. Размер выплаты определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета.
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бизнес, финансы, самарская область, махачкала, ozon, ингосстрах
Бизнес, Финансы, Самарская область, Махачкала, Ozon, Ингосстрах
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили возмещение на сумму 8,2 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon.
"Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Республика Дагестан) и Энеме (Республика Адыгея)", - говорится в сообщении.
"Первую часть страхового возмещения получили около 90 тысяч предпринимателей, подпадающих под условия программы страхования. Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 миллиарда рублей", - добавили там.
Выплаты начались 15 сентября. В первый транш выплат вошло 50 тысяч продавцов, на следующий день выплаты получили еще порядка 40 тысяч предпринимателей.
Отмечается, что для получения возмещения предпринимателям не требовалось совершать дополнительных действий: средства перечислялись на расчетные счета, указанные ими в личных кабинетах маркетплейса.
"По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке", — прокомментировали в "Ингосстрахе".
Там пообещали произвести окончательный расчет страхового возмещения по каждому случаю после завершения инвентаризации и получения всех необходимых данных от Ozon. Размер выплаты определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета.