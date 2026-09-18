Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/ingosstrah-873413639.html
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon
"Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:15+0300
2026-09-18T09:15+0300
бизнес
финансы
самарская область
махачкала
ozon
ингосстрах
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873413639.jpg?1789712153
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили возмещение на сумму 8,2 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon. "Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Республика Дагестан) и Энеме (Республика Адыгея)", - говорится в сообщении. "Первую часть страхового возмещения получили около 90 тысяч предпринимателей, подпадающих под условия программы страхования. Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 миллиарда рублей", - добавили там. Выплаты начались 15 сентября. В первый транш выплат вошло 50 тысяч продавцов, на следующий день выплаты получили еще порядка 40 тысяч предпринимателей. Отмечается, что для получения возмещения предпринимателям не требовалось совершать дополнительных действий: средства перечислялись на расчетные счета, указанные ими в личных кабинетах маркетплейса. "По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке", — прокомментировали в "Ингосстрахе". Там пообещали произвести окончательный расчет страхового возмещения по каждому случаю после завершения инвентаризации и получения всех необходимых данных от Ozon. Размер выплаты определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета.
самарская область
махачкала
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, самарская область, махачкала, ozon, ингосстрах
Бизнес, Финансы, Самарская область, Махачкала, Ozon, Ингосстрах
09:15 18.09.2026
 
"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon

"Ингосстрах" завершил первую волну выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах маркетплейса - 90 тысяч предпринимателей получили возмещение на сумму 8,2 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon.
"Ингосстрах" завершил первую волну страховых выплат продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Республика Дагестан) и Энеме (Республика Адыгея)", - говорится в сообщении.
"Первую часть страхового возмещения получили около 90 тысяч предпринимателей, подпадающих под условия программы страхования. Общая сумма перечисленных средств составила 8,2 миллиарда рублей", - добавили там.
Выплаты начались 15 сентября. В первый транш выплат вошло 50 тысяч продавцов, на следующий день выплаты получили еще порядка 40 тысяч предпринимателей.
Отмечается, что для получения возмещения предпринимателям не требовалось совершать дополнительных действий: средства перечислялись на расчетные счета, указанные ими в личных кабинетах маркетплейса.
"По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке", — прокомментировали в "Ингосстрахе".
Там пообещали произвести окончательный расчет страхового возмещения по каждому случаю после завершения инвентаризации и получения всех необходимых данных от Ozon. Размер выплаты определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета.
 
БизнесФинансыСамарская областьМахачкалаOzonИнгосстрах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала