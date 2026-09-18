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Ирак передал гражданской авиации закрытые военные воздушные зоны - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Ирак передал гражданской авиации закрытые военные воздушные зоны
Ирак передал гражданской авиации закрытые военные воздушные зоны - 18.09.2026, ПРАЙМ
Ирак передал гражданской авиации закрытые военные воздушные зоны
Ирак передал гражданской авиации все ранее зарезервированные для военных операций воздушные зоны в западной части страны, сообщило в пятницу Иракское... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:18+0300
2026-09-18T14:32+0300
бизнес
ирак
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ирак передал гражданской авиации все ранее зарезервированные для военных операций воздушные зоны в западной части страны, сообщило в пятницу Иракское информационное агентство (INA) со ссылкой на заявление директора главной компании по управлению аэропортами и аэронавигацией капитана Ихаба Саада Карима. "Все районы, ранее зарезервированные в западной части страны, были переданы главной компании по управлению аэропортами и аэронавигацией для использования в гражданской авиации", - заявил Карим на пресс-конференции. По его словам, команда управления воздушным пространством при Центре воздушных операций официально подтвердила, что указанные военные воздушные зоны Ирака больше не используются для военных операций. Карим отметил, что достигнутый результат стал возможен благодаря координации с директором офиса главнокомандующего Вооруженными силами Ирака и начальником Генштаба генералом Абдул-Амиром аш-Шаммари, а также многолетней работе по повышению эффективности и обеспечению бесперебойности воздушного движения. "Эти меры открывают путь к обновлению сборника аэронавигационной информации Ирака (AIP), который затем будет официально опубликован для международных авиакомпаний", - сказал он. Ограничения на использование этих районов гражданской авиацией начали действовать в 2016-2017 годах. По словам Карима, их возвращение в гражданское воздушное пространство позволит гибче прокладывать новые авиамаршруты, увеличить доходы, улучшить движение гражданской авиации и поддержать национальную экономику. Он также заявил, что аэропорты Ирака готовы обслуживать местные и иностранные авиакомпании после открытия новых воздушных маршрутов.
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бизнес, ирак
Бизнес, ИРАК
14:18 18.09.2026 (обновлено: 14:32 18.09.2026)
 
Ирак передал гражданской авиации закрытые военные воздушные зоны

INA: Ирак передал гражданской авиации все зарезервированные для военных воздушные зоны

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ирак передал гражданской авиации все ранее зарезервированные для военных операций воздушные зоны в западной части страны, сообщило в пятницу Иракское информационное агентство (INA) со ссылкой на заявление директора главной компании по управлению аэропортами и аэронавигацией капитана Ихаба Саада Карима.
"Все районы, ранее зарезервированные в западной части страны, были переданы главной компании по управлению аэропортами и аэронавигацией для использования в гражданской авиации", - заявил Карим на пресс-конференции.
По его словам, команда управления воздушным пространством при Центре воздушных операций официально подтвердила, что указанные военные воздушные зоны Ирака больше не используются для военных операций.
Карим отметил, что достигнутый результат стал возможен благодаря координации с директором офиса главнокомандующего Вооруженными силами Ирака и начальником Генштаба генералом Абдул-Амиром аш-Шаммари, а также многолетней работе по повышению эффективности и обеспечению бесперебойности воздушного движения.
"Эти меры открывают путь к обновлению сборника аэронавигационной информации Ирака (AIP), который затем будет официально опубликован для международных авиакомпаний", - сказал он.
Ограничения на использование этих районов гражданской авиацией начали действовать в 2016-2017 годах. По словам Карима, их возвращение в гражданское воздушное пространство позволит гибче прокладывать новые авиамаршруты, увеличить доходы, улучшить движение гражданской авиации и поддержать национальную экономику.
Он также заявил, что аэропорты Ирака готовы обслуживать местные и иностранные авиакомпании после открытия новых воздушных маршрутов.
 
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