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Танкер под флагом Того пытался незаконно пройти Ормуз, но был поражен
Танкер под флагом Того пытался незаконно пройти Ормуз, но был поражен - 18.09.2026, ПРАЙМ
Танкер под флагом Того пытался незаконно пройти Ормуз, но был поражен
Танкер Trend под флагом Того пытался незаконно пройти Ормузский пролив, после чего был поражен и остановился из-за пожара, передает иранское агентство IRNA со... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T08:48+0300
2026-09-18T08:48+0300
2026-09-18T08:48+0300
ормузский пролив
иран
оман
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Танкер Trend под флагом Того пытался незаконно пройти Ормузский пролив, после чего был поражен и остановился из-за пожара, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на Корпуc стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "Прошлой ночью танкер Trend под флагом Того... предпринял попытку незаконно пройти через Ормузский пролив, где он был поражен и остановился из-за пожара", - пишет агентство. В понедельник КСИР сообщил, что нефтяной танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу. Кроме того, в тот же день должна была состояться встреча с участием представителей стран Персидского залива, на которой предполагалось объявление договоренностей Ирана и Омана относительно маршрутов судоходства в Ормузском проливе. Но глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.
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ормузский пролив, иран, оман, ксир, мид
Ормузский пролив, ИРАН, ОМАН, КСИР, МИД
Танкер под флагом Того пытался незаконно пройти Ормуз, но был поражен
IRNA: танкер Trend пытался незаконно пройти Ормузский пролив, но был поражен