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Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%

Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%

Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%, три борта совершили свыше 120 полетов, сообщается в материалах Кремля. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:29+0300

2026-09-18T16:29+0300

2026-09-18T16:29+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%, три борта совершили свыше 120 полетов, сообщается в материалах Кремля. "Программа сертификационных испытаний выполнена более чем на 50%. На 3 самолетах проведено свыше 120 сертификационных полетов", - говорится в справке к подписанию крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту". В торжественной церемонии подписания контракта в пятницу приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак