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Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%
Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%
Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%, три борта совершили свыше 120 полетов, сообщается в материалах Кремля. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:29+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%, три борта совершили свыше 120 полетов, сообщается в материалах Кремля.
"Программа сертификационных испытаний выполнена более чем на 50%. На 3 самолетах проведено свыше 120 сертификационных полетов", - говорится в справке к подписанию крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту".
В торжественной церемонии подписания контракта в пятницу приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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бизнес, россия, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг, ОАК
Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%
Кремль: сертификационные испытания МС-21 выполнены более чем на 50%
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сертификационные испытания самолета МС-21 выполнены более чем на 50%, три борта совершили свыше 120 полетов, сообщается в материалах Кремля.
"Программа сертификационных испытаний выполнена более чем на 50%. На 3 самолетах проведено свыше 120 сертификационных полетов", - говорится в справке к подписанию крупнейшего в истории российской гражданской авиации контракта на поставку 90 МС-21 "Аэрофлоту".
В торжественной церемонии подписания контракта в пятницу приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.