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Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия по стране

Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия по стране - 18.09.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия по стране

Порядка 64% российских туристов тратят на путешествия по стране менее 90 тысяч рублей на одну поездку, при этом чаще всего сумма варьируется от 20 до 50 тысяч,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:58+0300

2026-09-18T09:58+0300

2026-09-18T09:58+0300

туризм

бизнес

россия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 64% российских туристов тратят на путешествия по стране менее 90 тысяч рублей на одну поездку, при этом чаще всего сумма варьируется от 20 до 50 тысяч, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Две трети путешественников (64%) тратят не более 90 тысяч рублей на одну поездку. Самая распространенная сумма трат - от 20 до 50 тысяч рублей, столько потратили 23% опрошенных", - выяснили в сервисе, изучив путешествия россиян по стране. По данным исследования, в среднем за год российские путешественники отправляются в поездки три раза. "Типичная поездка длится около 7 дней, в ней участвуют 3 человека, а тратят на нее в среднем 71,5 тысяч рублей на всех", - привели пример аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия