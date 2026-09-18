https://1prime.ru/20260918/issledovanie-873414955.html
Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия по стране
Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия по стране - 18.09.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия по стране
Порядка 64% российских туристов тратят на путешествия по стране менее 90 тысяч рублей на одну поездку, при этом чаще всего сумма варьируется от 20 до 50 тысяч,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:58+0300
2026-09-18T09:58+0300
2026-09-18T09:58+0300
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873414955.jpg?1789714707
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 64% российских туристов тратят на путешествия по стране менее 90 тысяч рублей на одну поездку, при этом чаще всего сумма варьируется от 20 до 50 тысяч, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Две трети путешественников (64%) тратят не более 90 тысяч рублей на одну поездку. Самая распространенная сумма трат - от 20 до 50 тысяч рублей, столько потратили 23% опрошенных", - выяснили в сервисе, изучив путешествия россиян по стране.
По данным исследования, в среднем за год российские путешественники отправляются в поездки три раза.
"Типичная поездка длится около 7 дней, в ней участвуют 3 человека, а тратят на нее в среднем 71,5 тысяч рублей на всех", - привели пример аналитики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия
Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия по стране
"Туту": 64% россиян тратят на поездки по стране менее 90 тысяч рублей
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 64% российских туристов тратят на путешествия по стране менее 90 тысяч рублей на одну поездку, при этом чаще всего сумма варьируется от 20 до 50 тысяч, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Две трети путешественников (64%) тратят не более 90 тысяч рублей на одну поездку. Самая распространенная сумма трат - от 20 до 50 тысяч рублей, столько потратили 23% опрошенных", - выяснили в сервисе, изучив путешествия россиян по стране.
По данным исследования, в среднем за год российские путешественники отправляются в поездки три раза.
"Типичная поездка длится около 7 дней, в ней участвуют 3 человека, а тратят на нее в среднем 71,5 тысяч рублей на всех", - привели пример аналитики.