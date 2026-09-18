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Россиянам рассказали, как унаследовать накопительную часть пенсии

Россиянам рассказали, как унаследовать накопительную часть пенсии - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как унаследовать накопительную часть пенсии

В отличие от страховой пенсии, накопительную ее часть можно унаследовать, если ее владелец не успел получить ее при жизни. Но, как рассказала агентству "Прайм"... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T02:02+0300

2026-09-18T02:02+0300

2026-09-18T02:02+0300

эксклюзив

нпф

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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В отличие от страховой пенсии, накопительную ее часть можно унаследовать, если ее владелец не успел получить ее при жизни. Но, как рассказала агентству "Прайм" гендиректор "НПФ Ингосстрах" Оксана Иванова, автоматически деньги никому не перечисляются — за ними нужно обращаться самим.Порядок наследования напрямую зависит от того, что умерший сделал при жизни. Если он подал в СФР или НПФ заявление, указав, кому и в каких долях отдать накопления, либо зафиксировал эти сведения при заключении договора, фонд обязан строго следовать его воле. Это могут быть любые люди, не обязательно родственники."Если заявления нет — вступает в силу законная очередь: первыми получают дети, супруг и родители, при их отсутствии — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг и родители имеют право на свою часть только при отсутствии иного распоряжения умершего", - говорит Иванова.Куда обращаться — зависит от того, где хранились накопления: в СФР или в НПФ. Понадобятся заявление о выплате, паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, документы, подтверждающие родство, и банковские реквизиты.Главное — уложиться в срок: закон дает ровно шесть месяцев со дня смерти, чтобы наследники или правопреемники подали заявление. Если срок пропущен, фонд откажет, но это не приговор — пропущенный срок можно восстановить через суд при уважительной причине, например если вы не знали о существовании накоплений или не могли обратиться по состоянию здоровья.Восстановление срока возможно только через суд. Иск подается в районный суд по месту жительства умершего, ответчиком выступает СФР или НПФ. Перед обращением в суд нужно направить заявление в фонд и получить официальный отказ — без этого суд даже не примет иск.Обращаться к финансовому омбудсмену не нужно: срок восстанавливает исключительно суд. Госпошлина за подачу иска составляет 300 рублей. Суд может и отказать, если сочтет причину пропуска неуважительной — например, если вы знали о накоплениях, но не обращались, или не смогли убедительно объяснить, почему пропустили срок.Важно понимать: прописать в завещании, кто наследует накопительную пенсию, нельзя. Накопительная пенсия не входит в общую наследственную массу. Единственный способ распорядиться ею — подать специальное заявление в СФР или НПФ при жизни. Если этого не сделано, действует законная очередь. Выплата в рамках наследования является единовременной и зачисляется всей суммой на банковский счет.Есть и исключения. Если умершему уже назначили срочную выплату, наследники получат только ее невыплаченный остаток. Если же умерший получал пожизненную накопительную пенсию, то после его смерти остаток правопреемникам не передается. "Таким образом, своевременное распоряжение накоплениями при жизни — единственный надежный способ определить их дальнейшую судьбу", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, нпф, пенсия