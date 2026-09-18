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Кабмин ввел квоту на экспорт подсолнечного масла из Запорожской области

Кабмин ввел квоту на экспорт подсолнечного масла из Запорожской области - 18.09.2026, ПРАЙМ

Кабмин ввел квоту на экспорт подсолнечного масла из Запорожской области

Правительство России до конца 2026 года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС произведенного в Запорожской области подсолнечного масла в размере... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:02+0300

2026-09-18T22:02+0300

2026-09-18T22:09+0300

россия

запорожская область

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство России до конца 2026 года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС произведенного в Запорожской области подсолнечного масла в размере 6 тысяч тонн, в рамках которой будет нулевая пошлина, следует из постановления правительства, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "Установить на срок со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2026 года тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, подсолнечного масла,… произведенного на территории Запорожской области, помещаемого под таможенную процедуру экспорта ..., в объеме 6000 тонн", - говорится в документе. Согласно материалам кабмина, ставка вывозной таможенной пошлины по этой квоте будет нулевая. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

запорожская область

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