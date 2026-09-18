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СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС - 18.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС
СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС
Канада рассчитывает определить ключевые контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе уже к концу текущего года, сообщает журнал Economist со... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T23:05+0300
2026-09-18T23:06+0300
мировая экономика
канада
европа
вашингтон
марк карни
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Канада рассчитывает определить ключевые контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе уже к концу текущего года, сообщает журнал Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве канадского премьер-министра Марка Карни. "Один из высокопоставленных чиновников господина Карни заявил, что они надеются согласовать общие контуры сделки (об ассоциации с Евросоюзом - ред.) к концу года", - пишет издание. В ближайшие месяцы Оттава и Брюссель намерены детально обсудить гармонизацию стандартов, интеграцию рынка финансовых услуг, программы молодежной мобильности, а также партнерство в сфере энергетики и критически важных минералов, отмечает Economist. Инициатива последовала за предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока. Выступая в четверг перед Европейским парламентом в Страсбурге, Карни приветствовал эту идею, подчеркнув стремление Оттавы к углублению связей с Европой на фоне затяжной торговой войны с Соединенными Штатами. В то же время подобный шаг Оттавы рискует еще сильнее усугубить и без того натянутые отношения с Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести жесткие пошлины или вовсе прекратить торговлю с Канадой и Европой по многим позициям, если северный сосед Вашингтона станет ассоциированным членом ЕС, назвав саму эту перспективу потенциально враждебным актом.
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мировая экономика, канада, европа, вашингтон, марк карни, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес
Мировая экономика, КАНАДА, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, Марк Карни, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
23:05 18.09.2026 (обновлено: 23:06 18.09.2026)
 
СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС

Economist: Канада рассчитывает к концу года определить ключевые контуры ассоциации с ЕС

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Канада рассчитывает определить ключевые контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе уже к концу текущего года, сообщает журнал Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве канадского премьер-министра Марка Карни.
"Один из высокопоставленных чиновников господина Карни заявил, что они надеются согласовать общие контуры сделки (об ассоциации с Евросоюзом - ред.) к концу года", - пишет издание.
В ближайшие месяцы Оттава и Брюссель намерены детально обсудить гармонизацию стандартов, интеграцию рынка финансовых услуг, программы молодежной мобильности, а также партнерство в сфере энергетики и критически важных минералов, отмечает Economist.
Инициатива последовала за предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока. Выступая в четверг перед Европейским парламентом в Страсбурге, Карни приветствовал эту идею, подчеркнув стремление Оттавы к углублению связей с Европой на фоне затяжной торговой войны с Соединенными Штатами.
В то же время подобный шаг Оттавы рискует еще сильнее усугубить и без того натянутые отношения с Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести жесткие пошлины или вовсе прекратить торговлю с Канадой и Европой по многим позициям, если северный сосед Вашингтона станет ассоциированным членом ЕС, назвав саму эту перспективу потенциально враждебным актом.
 
Мировая экономикаКАНАДАЕВРОПАВАШИНГТОНМарк КарниУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕС
 
 
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