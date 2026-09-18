https://1prime.ru/20260918/kanada-873460651.html
СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС
СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС
Канада рассчитывает определить ключевые контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе уже к концу текущего года, сообщает журнал Economist со... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T23:05+0300
2026-09-18T23:05+0300
2026-09-18T23:06+0300
мировая экономика
канада
европа
вашингтон
марк карни
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873460651.jpg?1789761960
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Канада рассчитывает определить ключевые контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе уже к концу текущего года, сообщает журнал Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве канадского премьер-министра Марка Карни.
"Один из высокопоставленных чиновников господина Карни заявил, что они надеются согласовать общие контуры сделки (об ассоциации с Евросоюзом - ред.) к концу года", - пишет издание.
В ближайшие месяцы Оттава и Брюссель намерены детально обсудить гармонизацию стандартов, интеграцию рынка финансовых услуг, программы молодежной мобильности, а также партнерство в сфере энергетики и критически важных минералов, отмечает Economist.
Инициатива последовала за предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока. Выступая в четверг перед Европейским парламентом в Страсбурге, Карни приветствовал эту идею, подчеркнув стремление Оттавы к углублению связей с Европой на фоне затяжной торговой войны с Соединенными Штатами.
В то же время подобный шаг Оттавы рискует еще сильнее усугубить и без того натянутые отношения с Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести жесткие пошлины или вовсе прекратить торговлю с Канадой и Европой по многим позициям, если северный сосед Вашингтона станет ассоциированным членом ЕС, назвав саму эту перспективу потенциально враждебным актом.
канада
европа
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, канада, европа, вашингтон, марк карни, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес
Мировая экономика, КАНАДА, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, Марк Карни, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
СМИ: Канада рассчитывает согласовать контуры соглашения об ассоциации с ЕС
Economist: Канада рассчитывает к концу года определить ключевые контуры ассоциации с ЕС
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Канада рассчитывает определить ключевые контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе уже к концу текущего года, сообщает журнал Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве канадского премьер-министра Марка Карни.
"Один из высокопоставленных чиновников господина Карни заявил, что они надеются согласовать общие контуры сделки (об ассоциации с Евросоюзом - ред.) к концу года", - пишет издание.
В ближайшие месяцы Оттава и Брюссель намерены детально обсудить гармонизацию стандартов, интеграцию рынка финансовых услуг, программы молодежной мобильности, а также партнерство в сфере энергетики и критически важных минералов, отмечает Economist.
Инициатива последовала за предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока. Выступая в четверг перед Европейским парламентом в Страсбурге, Карни приветствовал эту идею, подчеркнув стремление Оттавы к углублению связей с Европой на фоне затяжной торговой войны с Соединенными Штатами.
В то же время подобный шаг Оттавы рискует еще сильнее усугубить и без того натянутые отношения с Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что может ввести жесткие пошлины или вовсе прекратить торговлю с Канадой и Европой по многим позициям, если северный сосед Вашингтона станет ассоциированным членом ЕС, назвав саму эту перспективу потенциально враждебным актом.