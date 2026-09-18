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Опрос: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных
Опрос: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных - 18.09.2026, ПРАЙМ
Опрос: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных
Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс: расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:18+0300
2026-09-18T09:18+0300
2026-09-18T09:18+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс: расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"В 2026 году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне все чаще используют кассы самообслуживания", - показало исследование на основе опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
"В 2024 году у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на КСО - 44%. В прошлом году показатели сравнялись: по 47%. А сегодня самообслуживание стало популярнее (55%), чем классический вариант (40%)", - добавляется в материалах.
Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин: 43% выбрали бы кассира и 51% - кассу самообслуживания против 36 и 59% среди россиянок.
Больше всего сторонников КСО среди молодежи до 35 лет (83%). А среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания: 49% против 45%, соответственно.
Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира (43%), чем опрошенные со средним профессиональным (37%).
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Опрос: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных
SuperJob: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных касс
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс: расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"В 2026 году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне все чаще используют кассы самообслуживания", - показало исследование на основе опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
"В 2024 году у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на КСО - 44%. В прошлом году показатели сравнялись: по 47%. А сегодня самообслуживание стало популярнее (55%), чем классический вариант (40%)", - добавляется в материалах.
Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин: 43% выбрали бы кассира и 51% - кассу самообслуживания против 36 и 59% среди россиянок.
Больше всего сторонников КСО среди молодежи до 35 лет (83%). А среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания: 49% против 45%, соответственно.
Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира (43%), чем опрошенные со средним профессиональным (37%).