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Опрос: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных

Опрос: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных - 18.09.2026, ПРАЙМ

Опрос: кассы самообслуживания в супермаркетах стали популярнее традиционных

Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс: расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:18+0300

2026-09-18T09:18+0300

2026-09-18T09:18+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс: расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "В 2026 году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне все чаще используют кассы самообслуживания", - показало исследование на основе опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "В 2024 году у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на КСО - 44%. В прошлом году показатели сравнялись: по 47%. А сегодня самообслуживание стало популярнее (55%), чем классический вариант (40%)", - добавляется в материалах. Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин: 43% выбрали бы кассира и 51% - кассу самообслуживания против 36 и 59% среди россиянок. Больше всего сторонников КСО среди молодежи до 35 лет (83%). А среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания: 49% против 45%, соответственно. Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира (43%), чем опрошенные со средним профессиональным (37%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40