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Россиянам разрешили въезд в Казахстан в пилотном режиме
Россиянам разрешили въезд в Казахстан в пилотном режиме - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россиянам разрешили въезд в Казахстан в пилотном режиме
Электронное разрешение на въезд россиян в Казахстан, по информации МИДа страны, в настоящее время функционирует в пилотном режиме, его получение является... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:26+0300
2026-09-18T16:26+0300
2026-09-18T16:26+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Электронное разрешение на въезд россиян в Казахстан, по информации МИДа страны, в настоящее время функционирует в пилотном режиме, его получение является добровольным и бесплатным, говорится в письме торгпреда России в Казахстане Антона Логинова замминистра транспорта России Дмитрию Звереву.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня подписал документ, в котором предусмотрены поправки в закон о миграции, они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система электронного разрешения на въезд иностранцам QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization) работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения в цифровой системе пока не является основанием для отказа во въезде.
"На официальном портале QazETA уже заявлено, что оформление предварительного электронного разрешения на въезд в Казахстан для граждан России является обязательным. Заявка на получение подается через портал или мобильное приложение не позднее чем за 72 часа до въезда", - говорится в письме торгпреда, датированным 8 сентября и опубликованном в пятницу на сайте Росавиации.
"Однако, по информации, полученной от МИД РК в настоящее время QazETA функционирует в пилотном режиме. Получение электронного разрешения является добровольным и бесплатным, отсутствие разрешения не препятствует въезду в страну", - отмечается в тексте.
Перечень стран, сроки перехода к обязательному применению, процедура оформления и размер платы будут определены уполномоченными органами Казахстана позднее, пишет торгпредство.
"Торговое представительство следит за развитием ситуации и направит дополнительную информацию по мере появления", - заключается в письме.
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бизнес, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, мид, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, МИД, Росавиация
Россиянам разрешили въезд в Казахстан в пилотном режиме
Логинов: электронное разрешение на въезд россиян в Казахстан работает в пилотном режиме
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Электронное разрешение на въезд россиян в Казахстан, по информации МИДа страны, в настоящее время функционирует в пилотном режиме, его получение является добровольным и бесплатным, говорится в письме торгпреда России в Казахстане Антона Логинова замминистра транспорта России Дмитрию Звереву.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня подписал документ, в котором предусмотрены поправки в закон о миграции, они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система электронного разрешения на въезд иностранцам QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization) работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения в цифровой системе пока не является основанием для отказа во въезде.
"На официальном портале QazETA уже заявлено, что оформление предварительного электронного разрешения на въезд в Казахстан для граждан России является обязательным. Заявка на получение подается через портал или мобильное приложение не позднее чем за 72 часа до въезда", - говорится в письме торгпреда, датированным 8 сентября и опубликованном в пятницу на сайте Росавиации.
"Однако, по информации, полученной от МИД РК в настоящее время QazETA функционирует в пилотном режиме. Получение электронного разрешения является добровольным и бесплатным, отсутствие разрешения не препятствует въезду в страну", - отмечается в тексте.
Перечень стран, сроки перехода к обязательному применению, процедура оформления и размер платы будут определены уполномоченными органами Казахстана позднее, пишет торгпредство.
"Торговое представительство следит за развитием ситуации и направит дополнительную информацию по мере появления", - заключается в письме.