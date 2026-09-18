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Юрист объяснил нюансы управления счетом родственника - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Юрист объяснил нюансы управления счетом родственника
Юрист объяснил нюансы управления счетом родственника - 18.09.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил нюансы управления счетом родственника
Иногда жизнь складывается так, что родственник из-за возраста или болезни уже не может сам дойти до отделения банка. Деньги при этом нужны — на лекарства,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T03:03+0300
2026-09-18T03:03+0300
эксклюзив
общество
банк
доверенность
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Иногда жизнь складывается так, что родственник из-за возраста или болезни уже не может сам дойти до отделения банка. Деньги при этом нужны — на лекарства, продукты, коммунальные платежи. Как рассказал агентству "Прайм" юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и МО Александр Хаминский, закон позволяет решить эту задачу, однако у каждого способа есть свои риски.Самый очевидный вариант — доверенность. Владелец счета письменно уполномочивает родственника получать деньги со вклада или счета, вносить средства, делать переводы и совершать другие операции, которые в этой доверенности перечислены. Оформить ее можно прямо в банке или у нотариуса — в том числе с выездом к клиенту, если тот не может приехать сам."Главное правило здесь простое: чем конкретнее прописаны полномочия и срок действия, тем лучше. Размытые формулировки — это не гибкость, а лишний риск", - говорит Хаминский.Помимо доверенности банк может оформить дополнительную карту, привязанную к счету владельца, или дополнительные полномочия по счету. Набор возможностей зависит от конкретного кредитного учреждения. Важно понимать: родственник в этом случае получает доступ к операциям, но не становится собственником денег. Счет по-прежнему принадлежит владельцу.Закон разрешает физлицам открывать счет с несколькими владельцами — так называемый совместный счет. Здесь родственник получает уже не статус представителя, а полноценного совладельца. Порядок распоряжения деньгами определяется договором с банком. Это удобно, но и ответственность выше: второй владелец юридически равен первому.Во всех перечисленных схемах ключевая опасность одна — злоупотребление доверием. Человек, получивший доступ к счету, может снять или перевести крупную сумму без ведома владельца. Особенно если доверенность дает широкие права.Вывод простой: полномочия стоит ограничивать конкретными действиями и, где это возможно, суммами. А все операции — регулярно проверять по банковским выпискам. Совместный счет требует двойной осторожности, потому что там родственник — уже не помощник, а равноправный хозяин денег.На практике наиболее разумным вариантом выглядит доверенность с ограниченными полномочиями. Например, можно разрешить родственнику получать только пенсию или оплачивать коммунальные услуги — без права закрывать счета, оформлять кредиты или переводить все средства разом.Если деньги нужны для регулярных расходов, логичнее открыть отдельный счет и держать на нем ровно ту сумму, которая необходима. Это снижает и соблазн, и потенциальный ущерб.Порядок оформления полномочий лучше обсудить с банком заранее — у разных учреждений свои процедуры. И отдельно: не стоит передавать родственнику телефон с подключенным банковским приложением, пароль от личного кабинета и коды из СМС. Это не упрощает контроль, а полностью его лишает."Правило здесь универсальное: чем уже круг предоставленных полномочий и чем проще владельцу контролировать операции, тем ниже риск злоупотреблений. Забота о близких не должна оборачиваться потерей контроля над собственными деньгами", - заключает юрист.
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эксклюзив, общество , банк, доверенность
Эксклюзив, Общество , банк, доверенность
03:03 18.09.2026
 
Юрист объяснил нюансы управления счетом родственника

Хаминский: доступ к счету родственника не должен лишать контроля над деньгами

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРубли и банковские карты
Рубли и банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Иногда жизнь складывается так, что родственник из-за возраста или болезни уже не может сам дойти до отделения банка. Деньги при этом нужны — на лекарства, продукты, коммунальные платежи. Как рассказал агентству "Прайм" юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и МО Александр Хаминский, закон позволяет решить эту задачу, однако у каждого способа есть свои риски.
Самый очевидный вариант — доверенность. Владелец счета письменно уполномочивает родственника получать деньги со вклада или счета, вносить средства, делать переводы и совершать другие операции, которые в этой доверенности перечислены. Оформить ее можно прямо в банке или у нотариуса — в том числе с выездом к клиенту, если тот не может приехать сам.
"Главное правило здесь простое: чем конкретнее прописаны полномочия и срок действия, тем лучше. Размытые формулировки — это не гибкость, а лишний риск", - говорит Хаминский.
Помимо доверенности банк может оформить дополнительную карту, привязанную к счету владельца, или дополнительные полномочия по счету. Набор возможностей зависит от конкретного кредитного учреждения. Важно понимать: родственник в этом случае получает доступ к операциям, но не становится собственником денег. Счет по-прежнему принадлежит владельцу.
Закон разрешает физлицам открывать счет с несколькими владельцами — так называемый совместный счет. Здесь родственник получает уже не статус представителя, а полноценного совладельца. Порядок распоряжения деньгами определяется договором с банком. Это удобно, но и ответственность выше: второй владелец юридически равен первому.
Во всех перечисленных схемах ключевая опасность одна — злоупотребление доверием. Человек, получивший доступ к счету, может снять или перевести крупную сумму без ведома владельца. Особенно если доверенность дает широкие права.
Вывод простой: полномочия стоит ограничивать конкретными действиями и, где это возможно, суммами. А все операции — регулярно проверять по банковским выпискам. Совместный счет требует двойной осторожности, потому что там родственник — уже не помощник, а равноправный хозяин денег.
Управление счетами через мобильник не интересно россиянам - опрос
20 ноября 2012, 16:30
На практике наиболее разумным вариантом выглядит доверенность с ограниченными полномочиями. Например, можно разрешить родственнику получать только пенсию или оплачивать коммунальные услуги — без права закрывать счета, оформлять кредиты или переводить все средства разом.
Если деньги нужны для регулярных расходов, логичнее открыть отдельный счет и держать на нем ровно ту сумму, которая необходима. Это снижает и соблазн, и потенциальный ущерб.
Порядок оформления полномочий лучше обсудить с банком заранее — у разных учреждений свои процедуры. И отдельно: не стоит передавать родственнику телефон с подключенным банковским приложением, пароль от личного кабинета и коды из СМС. Это не упрощает контроль, а полностью его лишает.
"Правило здесь универсальное: чем уже круг предоставленных полномочий и чем проще владельцу контролировать операции, тем ниже риск злоупотреблений. Забота о близких не должна оборачиваться потерей контроля над собственными деньгами", - заключает юрист.
 
ЭксклюзивОбществобанкдоверенность
 
 
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