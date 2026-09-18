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Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена
Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена - 18.09.2026, ПРАЙМ
Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена
Более 26 миллионов рублей взыскал певец Филипп Киркоров с петербургского индивидуального предпринимателя за некачественную работу изделий из камня, которые... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:24+0300
2026-09-18T19:24+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Более 26 миллионов рублей взыскал певец Филипп Киркоров с петербургского индивидуального предпринимателя за некачественную работу изделий из камня, которые артист заказал для оформления своей квартиры в Москве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Филиппа Киркорова к ИП Барановскому Георгию Михайловичу о возмещении убытков. Суд иск удовлетворил, взыскав стоимость устранения недостатков по заключению судебной экспертизы - 16 328 180 рублей, неустойку по договору - 1 300 000 рублей, штраф - 8 814 090 рублей и госпошлину 163 720 рублей", - сообщила пресс-служба. В объединенной пресс-службе пояснили, что Киркоров заказал у индивидуального предпринимателя различные изделия из камня в квартиру на Филипповском переулке в Москве. Итоги работы заказчика не устроили. "Поставленные ответчиком и смонтированные в квартире истца изделия из камня имеют неустранимые дефекты (наглядные сколы, трещины, задиры и прочее), а сами монтажные работы ответчика по установке изделий из камня в единую композицию выполнены с грубейшими нарушениями норм и правил", - следует из иска. В пресс-службе судов добавили, что в ходе рассмотрения иска назначалась экспертиза и были опрошены эксперты.
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бизнес, общество , санкт-петербург
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
19:24 18.09.2026
 
Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена

Киркоров взыскал более 26 млн рублей с петербургского бизнесмена за некачественную работу

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров.
Филипп Киркоров. - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Более 26 миллионов рублей взыскал певец Филипп Киркоров с петербургского индивидуального предпринимателя за некачественную работу изделий из камня, которые артист заказал для оформления своей квартиры в Москве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Филиппа Киркорова к ИП Барановскому Георгию Михайловичу о возмещении убытков. Суд иск удовлетворил, взыскав стоимость устранения недостатков по заключению судебной экспертизы - 16 328 180 рублей, неустойку по договору - 1 300 000 рублей, штраф - 8 814 090 рублей и госпошлину 163 720 рублей", - сообщила пресс-служба.
В объединенной пресс-службе пояснили, что Киркоров заказал у индивидуального предпринимателя различные изделия из камня в квартиру на Филипповском переулке в Москве. Итоги работы заказчика не устроили.
"Поставленные ответчиком и смонтированные в квартире истца изделия из камня имеют неустранимые дефекты (наглядные сколы, трещины, задиры и прочее), а сами монтажные работы ответчика по установке изделий из камня в единую композицию выполнены с грубейшими нарушениями норм и правил", - следует из иска.
В пресс-службе судов добавили, что в ходе рассмотрения иска назначалась экспертиза и были опрошены эксперты.
 
БизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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