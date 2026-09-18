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Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена

Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена - 18.09.2026, ПРАЙМ

Киркоров взыскал более 26 миллионов рублей с петербургского бизнесмена

Более 26 миллионов рублей взыскал певец Филипп Киркоров с петербургского индивидуального предпринимателя за некачественную работу изделий из камня, которые... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:24+0300

2026-09-18T19:24+0300

2026-09-18T19:24+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Более 26 миллионов рублей взыскал певец Филипп Киркоров с петербургского индивидуального предпринимателя за некачественную работу изделий из камня, которые артист заказал для оформления своей квартиры в Москве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Филиппа Киркорова к ИП Барановскому Георгию Михайловичу о возмещении убытков. Суд иск удовлетворил, взыскав стоимость устранения недостатков по заключению судебной экспертизы - 16 328 180 рублей, неустойку по договору - 1 300 000 рублей, штраф - 8 814 090 рублей и госпошлину 163 720 рублей", - сообщила пресс-служба. В объединенной пресс-службе пояснили, что Киркоров заказал у индивидуального предпринимателя различные изделия из камня в квартиру на Филипповском переулке в Москве. Итоги работы заказчика не устроили. "Поставленные ответчиком и смонтированные в квартире истца изделия из камня имеют неустранимые дефекты (наглядные сколы, трещины, задиры и прочее), а сами монтажные работы ответчика по установке изделий из камня в единую композицию выполнены с грубейшими нарушениями норм и правил", - следует из иска. В пресс-службе судов добавили, что в ходе рассмотрения иска назначалась экспертиза и были опрошены эксперты.

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бизнес, общество , санкт-петербург