https://1prime.ru/20260918/kitaj-873411221.html

Китай выступил против односторонних санкций против России

Китай выступил против односторонних санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Китай выступил против односторонних санкций против России

Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T05:54+0300

2026-09-18T05:54+0300

2026-09-18T05:54+0300

мировая экономика

россия

китай

кнр

сша

дональд трамп

линдси грэм

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873411221.jpg?1789700059

ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя ожидающий подписи главы США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит американскому президенту вводить пошлины против стран, сотрудничающих с РФ. В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). "Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН", - сказал РИА Новости официальный представитель дипмиссии КНР Лю Чан. Лю Чан подчеркнул, что Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. "Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих лиц", - заявил высокопоставленный дипломат.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, кнр, сша, дональд трамп, линдси грэм, оон