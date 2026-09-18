https://1prime.ru/20260918/kitaj-873411221.html
Китай выступил против односторонних санкций против России
Китай выступил против односторонних санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Китай выступил против односторонних санкций против России
Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T05:54+0300
2026-09-18T05:54+0300
2026-09-18T05:54+0300
мировая экономика
россия
китай
кнр
сша
дональд трамп
линдси грэм
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873411221.jpg?1789700059
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя ожидающий подписи главы США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит американскому президенту вводить пошлины против стран, сотрудничающих с РФ.
В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
"Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН", - сказал РИА Новости официальный представитель дипмиссии КНР Лю Чан.
Лю Чан подчеркнул, что Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. "Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих лиц", - заявил высокопоставленный дипломат.
китай
кнр
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, кнр, сша, дональд трамп, линдси грэм, оон
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, ООН
Китай выступил против односторонних санкций против России
Посольство КНР в Вашингтоне: Китай против односторонних санкций и призывает не вмешиваться
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя ожидающий подписи главы США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит американскому президенту вводить пошлины против стран, сотрудничающих с РФ.
В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
"Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН", - сказал РИА Новости официальный представитель дипмиссии КНР Лю Чан.
Лю Чан подчеркнул, что Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. "Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих лиц", - заявил высокопоставленный дипломат.