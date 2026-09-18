Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай выступил против односторонних санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/kitaj-873411221.html
Китай выступил против односторонних санкций против России
Китай выступил против односторонних санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Китай выступил против односторонних санкций против России
Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T05:54+0300
2026-09-18T05:54+0300
мировая экономика
россия
китай
кнр
сша
дональд трамп
линдси грэм
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873411221.jpg?1789700059
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя ожидающий подписи главы США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит американскому президенту вводить пошлины против стран, сотрудничающих с РФ. В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). "Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН", - сказал РИА Новости официальный представитель дипмиссии КНР Лю Чан. Лю Чан подчеркнул, что Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. "Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих лиц", - заявил высокопоставленный дипломат.
китай
кнр
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, кнр, сша, дональд трамп, линдси грэм, оон
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, ООН
05:54 18.09.2026
 
Китай выступил против односторонних санкций против России

Посольство КНР в Вашингтоне: Китай против односторонних санкций и призывает не вмешиваться

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя ожидающий подписи главы США Дональда Трампа законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит американскому президенту вводить пошлины против стран, сотрудничающих с РФ.
В четверг палата представителей США одобрила законопроект об "адских" санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
"Китай выступает против экстерриториального применения национального законодательства и односторонних санкций, не основанных на международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН", - сказал РИА Новости официальный представитель дипмиссии КНР Лю Чан.
Лю Чан подчеркнул, что Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое взаимодействие с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. "Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих лиц", - заявил высокопоставленный дипломат.
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙКНРСШАДональд ТрампЛиндси ГрэмООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала