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Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля"

Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля" - 18.09.2026, ПРАЙМ

Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля"

Нидерландская компания Minikim Holland, владеющая правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, направила в арбитражный суд Калужской... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:58+0300

2026-09-18T09:58+0300

2026-09-18T09:58+0300

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новая зеландия

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Нидерландская компания Minikim Holland, владеющая правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, направила в арбитражный суд Калужской области иск о взыскании более 132 миллионов рублей с производителя чипсов "Московский картофель" и торговой сети "Магнит", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск Minikim Holland к краснодарскому АО "Тандер" (сеть "Магнит") и калужскому ООО "Московский картофель" поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями спора, при проведении рекламной акции "Любовь в каждой пачке", которую "Московский картофель" устраивал в феврале-марте этого года ко Дню влюбленных, были использованы произведения искусства серии Love is…, а именно изображения мальчика и девочки с вкладышей известной жевательной резинки. По словам собеседника агентства, объекты авторских прав размещались на внешней части и внутри упаковки чипсов, которые эксклюзивно продавались в сети "Магнит". По словам источника, переработка без согласия правообладателя подтверждается заключением комиссии специалистов. Minikim Holland нередко судится с российскими юрлицами и предпринимателями из-за своих брендов. С 2019 года в арбитражные суды разных субъектов РФ было подано более 100 исков. Так, ранее суд взыскал в пользу нидерландской компании с Альфа-банка 255 тысяч рублей компенсации, с производителя пастилы и пряников "Белевский продукт" - 150 тысяч рублей. В то же время суды отклонили иск Minikim к певице Елене Темниковой на 3 миллиона рублей, не признав использованное в продвижении ее сингла изображение нарушающим права истца. Комиксы Love is..., ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.

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бизнес, новая зеландия, магнит, альфа-банк