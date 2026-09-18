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Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля" - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля"
Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля" - 18.09.2026, ПРАЙМ
Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля"
Нидерландская компания Minikim Holland, владеющая правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, направила в арбитражный суд Калужской... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:58+0300
2026-09-18T09:58+0300
бизнес
новая зеландия
магнит
альфа-банк
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Нидерландская компания Minikim Holland, владеющая правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, направила в арбитражный суд Калужской области иск о взыскании более 132 миллионов рублей с производителя чипсов "Московский картофель" и торговой сети "Магнит", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск Minikim Holland к краснодарскому АО "Тандер" (сеть "Магнит") и калужскому ООО "Московский картофель" поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями спора, при проведении рекламной акции "Любовь в каждой пачке", которую "Московский картофель" устраивал в феврале-марте этого года ко Дню влюбленных, были использованы произведения искусства серии Love is…, а именно изображения мальчика и девочки с вкладышей известной жевательной резинки. По словам собеседника агентства, объекты авторских прав размещались на внешней части и внутри упаковки чипсов, которые эксклюзивно продавались в сети "Магнит". По словам источника, переработка без согласия правообладателя подтверждается заключением комиссии специалистов. Minikim Holland нередко судится с российскими юрлицами и предпринимателями из-за своих брендов. С 2019 года в арбитражные суды разных субъектов РФ было подано более 100 исков. Так, ранее суд взыскал в пользу нидерландской компании с Альфа-банка 255 тысяч рублей компенсации, с производителя пастилы и пряников "Белевский продукт" - 150 тысяч рублей. В то же время суды отклонили иск Minikim к певице Елене Темниковой на 3 миллиона рублей, не признав использованное в продвижении ее сингла изображение нарушающим права истца. Комиксы Love is..., ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, новая зеландия, магнит, альфа-банк
Бизнес, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Магнит, Альфа-банк
09:58 18.09.2026
 
Нидерландская компания требует 132 млн руб с "Московского картофеля"

Компания Minikim Holland подала в суд на "Московский картофель" и "Магнит"

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Нидерландская компания Minikim Holland, владеющая правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, направила в арбитражный суд Калужской области иск о взыскании более 132 миллионов рублей с производителя чипсов "Московский картофель" и торговой сети "Магнит", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск Minikim Holland к краснодарскому АО "Тандер" (сеть "Магнит") и калужскому ООО "Московский картофель" поступил в суд 14 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями спора, при проведении рекламной акции "Любовь в каждой пачке", которую "Московский картофель" устраивал в феврале-марте этого года ко Дню влюбленных, были использованы произведения искусства серии Love is…, а именно изображения мальчика и девочки с вкладышей известной жевательной резинки.
По словам собеседника агентства, объекты авторских прав размещались на внешней части и внутри упаковки чипсов, которые эксклюзивно продавались в сети "Магнит". По словам источника, переработка без согласия правообладателя подтверждается заключением комиссии специалистов.
Minikim Holland нередко судится с российскими юрлицами и предпринимателями из-за своих брендов. С 2019 года в арбитражные суды разных субъектов РФ было подано более 100 исков.
Так, ранее суд взыскал в пользу нидерландской компании с Альфа-банка 255 тысяч рублей компенсации, с производителя пастилы и пряников "Белевский продукт" - 150 тысяч рублей. В то же время суды отклонили иск Minikim к певице Елене Темниковой на 3 миллиона рублей, не признав использованное в продвижении ее сингла изображение нарушающим права истца.
Комиксы Love is..., ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.
 
БизнесНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯМагнитАльфа-банк
 
 
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