https://1prime.ru/20260918/kontrakt-873434848.html

Контракт на поставку МС-21 обеспечивает техсопровождение в течение 22 лет

Контракт на поставку МС-21 обеспечивает техсопровождение в течение 22 лет - 18.09.2026, ПРАЙМ

Контракт на поставку МС-21 обеспечивает техсопровождение в течение 22 лет

Контракт на поставку "Аэрофлоту" всех самолетов МС-21 обеспечивает полное их техсопровождение в течение 22 лет с момента поставки, говорится в сообщении... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:41+0300

2026-09-18T16:41+0300

2026-09-18T16:47+0300

бизнес

россия

москва

владимир путин

антон алиханов

аэрофлот

минпромторг

оак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873434848.jpg?1789739270

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Контракт на поставку "Аэрофлоту" всех самолетов МС-21 обеспечивает полное их техсопровождение в течение 22 лет с момента поставки, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. "Контракт, подписанный сегодня, обеспечивает полное техническое сопровождение всех 108 лайнеров МС-21 в течение 22 лет с момента поставки. Кроме того, авиакомпании передадут полнопилотажные и процедурные тренажеры для обучения летного состава", - говорится в сообщении. Кроме того, договором предусмотрена подготовка технического персонала, предоставление программного обеспечения для обслуживая воздушных судов и другие услуги послепродажного сервиса. Стоимость воздушных судов, авиатренажеров, услуг по подготовке летного состава, в течение всего срока послепродажного обслуживания включена в цену контракта. "С нашим ключевым эксплуатантом мы будем выстраивать стратегическое партнерство, направленное на всестороннее обеспечение эффективного ввода в эксплуатацию нового воздушного судна – это не только самолеты, но и послепродажное обслуживание, ремонты, обучение персонала", - сказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг, оак