Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/kotelnye-873441838.html
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения - 18.09.2026, ПРАЙМ
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения
Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:13+0300
2026-09-18T18:16+0300
амурская область
владимир путин
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873441838.jpg?1789744583
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель дирекции космодрома Алексей Рыженков. В пятницу глава государства в формате видеоконференции принял участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. "Сегодня мы торжественно подключаем к системе газоснабжения пять котельных, которые ранее работали на дизельном топливе. Они станут новым надежным источником теплоснабжения для шести площадок космодрома "Восточный" – ключевого объекта российской космонавтики", - сказал Рыженков. Он отметил, что в числе приоритетных потребителей котельных – стартовый и технические комплексы ракеты-носителя "Союз-2". В перспективе, по словам руководителя дирекции, к газу будет подключен и технический комплекс ракет "Ангара". "От всей души благодарим вас, а также компанию "Газпром" за поддержку важных инфраструктурных проектов", - добавил Рыженков. Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось в 2012 году. В 2016 году состоялся первый пуск ракеты "Союз-2.1а". Первый и пока единственный пуск тяжелой ракеты "Ангара", стартовый стол для которой начали строить позднее, состоялся в 2024 году. На сегодняшний день всего с "Восточного" стартовала 21 ракета.
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
амурская область, владимир путин, газпром
Амурская область, Владимир Путин, Газпром
18:13 18.09.2026 (обновлено: 18:16 18.09.2026)
 
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения

Котельные для снабжения старта ракет "Союз-2" подключили к газу на космодроме "Восточный"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель дирекции космодрома Алексей Рыженков.
В пятницу глава государства в формате видеоконференции принял участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России.
"Сегодня мы торжественно подключаем к системе газоснабжения пять котельных, которые ранее работали на дизельном топливе. Они станут новым надежным источником теплоснабжения для шести площадок космодрома "Восточный" – ключевого объекта российской космонавтики", - сказал Рыженков.
Он отметил, что в числе приоритетных потребителей котельных – стартовый и технические комплексы ракеты-носителя "Союз-2". В перспективе, по словам руководителя дирекции, к газу будет подключен и технический комплекс ракет "Ангара".
"От всей души благодарим вас, а также компанию "Газпром" за поддержку важных инфраструктурных проектов", - добавил Рыженков.
Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось в 2012 году. В 2016 году состоялся первый пуск ракеты "Союз-2.1а". Первый и пока единственный пуск тяжелой ракеты "Ангара", стартовый стол для которой начали строить позднее, состоялся в 2024 году. На сегодняшний день всего с "Восточного" стартовала 21 ракета.
 
Амурская областьВладимир ПутинГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала