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Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения - 18.09.2026, ПРАЙМ
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения
Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:13+0300
2026-09-18T18:13+0300
2026-09-18T18:16+0300
амурская область
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель дирекции космодрома Алексей Рыженков. В пятницу глава государства в формате видеоконференции принял участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. "Сегодня мы торжественно подключаем к системе газоснабжения пять котельных, которые ранее работали на дизельном топливе. Они станут новым надежным источником теплоснабжения для шести площадок космодрома "Восточный" – ключевого объекта российской космонавтики", - сказал Рыженков. Он отметил, что в числе приоритетных потребителей котельных – стартовый и технические комплексы ракеты-носителя "Союз-2". В перспективе, по словам руководителя дирекции, к газу будет подключен и технический комплекс ракет "Ангара". "От всей души благодарим вас, а также компанию "Газпром" за поддержку важных инфраструктурных проектов", - добавил Рыженков. Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось в 2012 году. В 2016 году состоялся первый пуск ракеты "Союз-2.1а". Первый и пока единственный пуск тяжелой ракеты "Ангара", стартовый стол для которой начали строить позднее, состоялся в 2024 году. На сегодняшний день всего с "Восточного" стартовала 21 ракета.
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амурская область, владимир путин, газпром
Амурская область, Владимир Путин, Газпром
Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения
Котельные для снабжения старта ракет "Союз-2" подключили к газу на космодроме "Восточный"
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель дирекции космодрома Алексей Рыженков.
В пятницу глава государства в формате видеоконференции принял участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России.
"Сегодня мы торжественно подключаем к системе газоснабжения пять котельных, которые ранее работали на дизельном топливе. Они станут новым надежным источником теплоснабжения для шести площадок космодрома "Восточный" – ключевого объекта российской космонавтики", - сказал Рыженков.
Он отметил, что в числе приоритетных потребителей котельных – стартовый и технические комплексы ракеты-носителя "Союз-2". В перспективе, по словам руководителя дирекции, к газу будет подключен и технический комплекс ракет "Ангара".
"От всей души благодарим вас, а также компанию "Газпром" за поддержку важных инфраструктурных проектов", - добавил Рыженков.
Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось в 2012 году. В 2016 году состоялся первый пуск ракеты "Союз-2.1а". Первый и пока единственный пуск тяжелой ракеты "Ангара", стартовый стол для которой начали строить позднее, состоялся в 2024 году. На сегодняшний день всего с "Восточного" стартовала 21 ракета.