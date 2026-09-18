https://1prime.ru/20260918/kotelnye-873441838.html

Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения

Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения - 18.09.2026, ПРАЙМ

Пять котельных на космодроме "Восточный" подключили к системе газоснабжения

Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:13+0300

2026-09-18T18:13+0300

2026-09-18T18:16+0300

амурская область

владимир путин

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873441838.jpg?1789744583

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Пять котельных на космодроме "Восточный", снабжающие в том числе стартовый комплекс ракет "Союз-2", подключены к системе газоснабжения, доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель дирекции космодрома Алексей Рыженков. В пятницу глава государства в формате видеоконференции принял участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. "Сегодня мы торжественно подключаем к системе газоснабжения пять котельных, которые ранее работали на дизельном топливе. Они станут новым надежным источником теплоснабжения для шести площадок космодрома "Восточный" – ключевого объекта российской космонавтики", - сказал Рыженков. Он отметил, что в числе приоритетных потребителей котельных – стартовый и технические комплексы ракеты-носителя "Союз-2". В перспективе, по словам руководителя дирекции, к газу будет подключен и технический комплекс ракет "Ангара". "От всей души благодарим вас, а также компанию "Газпром" за поддержку важных инфраструктурных проектов", - добавил Рыженков. Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось в 2012 году. В 2016 году состоялся первый пуск ракеты "Союз-2.1а". Первый и пока единственный пуск тяжелой ракеты "Ангара", стартовый стол для которой начали строить позднее, состоялся в 2024 году. На сегодняшний день всего с "Восточного" стартовала 21 ракета.

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

амурская область, владимир путин, газпром