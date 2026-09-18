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В Кремле оценили результаты программы социальной газификации

В Кремле оценили результаты программы социальной газификации - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле оценили результаты программы социальной газификации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал значительными результаты программы социальной газификации. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:14+0300

2026-09-18T13:14+0300

2026-09-18T13:14+0300

россия

общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал значительными результаты программы социальной газификации. Он отметил, что в пятницу президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. "Очень важная программа, которая идет полным ходом уже не первый год. Значительные результаты по газификации страны, граждане активно этим пользуются, газ приходит в новые и новые дома. Вот новые сегодня объекты газификации будут представлены и запущены", - сказал Песков.

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россия, общество , дмитрий песков, владимир путин