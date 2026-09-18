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В Кремле прокомментировали передачу активов Auchan и Nestle
В Кремле прокомментировали передачу активов Auchan и Nestle - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали передачу активов Auchan и Nestle
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в отношении российских активов Auchan и Nestle речь идет только о введении... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:23+0300
2026-09-18T13:23+0300
2026-09-18T13:23+0300
россия
дмитрий песков
auchan
nestle
leroy merlin
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в отношении российских активов Auchan и Nestle речь идет только о введении временного управления, иных решений пока не принималось.
В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент", эта мера также коснулась бывшего российского подразделения Leroy Merlin.
"Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось", - сказал Песков, комментируя на брифинге указ главы государства.
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россия, дмитрий песков, auchan, nestle, leroy merlin
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Auchan, Nestle, Leroy Merlin
В Кремле прокомментировали передачу активов Auchan и Nestle
Песков: в отношении активов Auchan и Nestle речь идет только о временном управлении
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в отношении российских активов Auchan и Nestle речь идет только о введении временного управления, иных решений пока не принималось.
В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент", эта мера также коснулась бывшего российского подразделения Leroy Merlin.
"Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось", - сказал Песков, комментируя на брифинге указ главы государства.