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В Кремле прокомментировали передачу активов Auchan и Nestle

В Кремле прокомментировали передачу активов Auchan и Nestle - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали передачу активов Auchan и Nestle

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в отношении российских активов Auchan и Nestle речь идет только о введении... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:23+0300

2026-09-18T13:23+0300

2026-09-18T13:23+0300

россия

дмитрий песков

auchan

nestle

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время в отношении российских активов Auchan и Nestle речь идет только о введении временного управления, иных решений пока не принималось. В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент", эта мера также коснулась бывшего российского подразделения Leroy Merlin. "Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось", - сказал Песков, комментируя на брифинге указ главы государства.

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россия, дмитрий песков, auchan, nestle, leroy merlin