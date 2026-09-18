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В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями
В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями
Европейские компании Auchan и Nestle относятся к недружественным странам, которые активно вовлечены в военные действия против России и в нанесение ударов... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:30+0300
2026-09-18T13:33+0300
россия
газ
дмитрий песков
auchan
nestle
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейские компании Auchan и Nestle относятся к недружественным странам, которые активно вовлечены в военные действия против России и в нанесение ударов киевского режима по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Комментируя указ, Песков сообщил журналистам, что одним из факторов для принятия такого решения было то, что это компании из недружественных стран. "Недружественные страны, которые сейчас самым активным образом, вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры", - сказал Песков.
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россия, газ, дмитрий песков, auchan, nestle
РОССИЯ, Газ, Дмитрий Песков, Auchan, Nestle
13:30 18.09.2026 (обновлено: 13:33 18.09.2026)
 
В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями

Песков: Auchan и Nestle вовлечены в военные действия против России

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейские компании Auchan и Nestle относятся к недружественным странам, которые активно вовлечены в военные действия против России и в нанесение ударов киевского режима по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Комментируя указ, Песков сообщил журналистам, что одним из факторов для принятия такого решения было то, что это компании из недружественных стран.
"Недружественные страны, которые сейчас самым активным образом, вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры", - сказал Песков.
 
РОССИЯГазДмитрий ПесковAuchanNestle
 
 
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