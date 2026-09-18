https://1prime.ru/20260918/kreml-873422818.html

В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями

В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле назвали Auchan и Nestle недружественными компаниями

Европейские компании Auchan и Nestle относятся к недружественным странам, которые активно вовлечены в военные действия против России и в нанесение ударов... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:30+0300

2026-09-18T13:30+0300

2026-09-18T13:33+0300

россия

газ

дмитрий песков

auchan

nestle

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873422818.jpg?1789727610

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейские компании Auchan и Nestle относятся к недружественным странам, которые активно вовлечены в военные действия против России и в нанесение ударов киевского режима по объектам мирной инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг указом президента РФ российские активы Auchan и Nestle были переданы во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент". Комментируя указ, Песков сообщил журналистам, что одним из факторов для принятия такого решения было то, что это компании из недружественных стран. "Недружественные страны, которые сейчас самым активным образом, вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры", - сказал Песков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, дмитрий песков, auchan, nestle