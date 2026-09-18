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В Кремле рассказали о новом российском самолете МС-21

В Кремле рассказали о новом российском самолете МС-21 - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о новом российском самолете МС-21

Новый российский самолет МС-21 имеет увеличенные иллюминаторы, более широкий проход между рядами кресел, а также более вместительные багажные полки, говорится в | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:44+0300

2026-09-18T16:44+0300

2026-09-18T16:44+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новый российский самолет МС-21 имеет увеличенные иллюминаторы, более широкий проход между рядами кресел, а также более вместительные багажные полки, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью до 211 пассажиров. Лайнер создан на базе самых современных технологических решений и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок… Самолет имеет увеличенные иллюминаторы, более широкий проход между рядами кресел, более вместительные багажные полки", - говорится в сообщении. Кроме того, МС-21 облагает передовой аэродинамикой, двигателем ПД-14 и системами последнего поколения. Это обеспечивает машине высокие летно-технические характеристики и новый уровень комфорта для пассажиров и экипажа. "После санкций 2022 года и отказа западных партнеров от сотрудничества лайнер пришлось пересобрать заново: для самолета было создано порядка 80 отечественных систем и агрегатов, включая двигатели", - добавили в Кремле. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что ни одна страна в мире сегодня не производит гражданские самолеты самостоятельно. Американские и европейские производители работают в кооперации с иностранными поставщиками. "Наша страна, благодаря поддержке президента и правительства, смогла все сделать сама в рекордные сроки. Вместе с тем, для промышленности важны контракты, в которых четко зафиксированы условия поставки: количество самолетов, сроки, цена. Ведь производство пассажирского лайнера - длительный и дорогостоящий процесс, который занимает от полутора до двух лет. Контракт с "Аэрофлотом" обеспечивает понятную загрузку на годы вперед и создает основу для планомерного наращивания серийного производства", - приводятся слова Чемезова в сообщении Кремля. В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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россия, бизнес, москва, сергей чемезов, владимир путин, антон алиханов, ростех, аэрофлот, минпромторг