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"Прибыль-призрак". Риск банкротства крупных банков США выше, чем до кризиса

"Прибыль-призрак". Риск банкротства крупных банков США выше, чем до кризиса - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Прибыль-призрак". Риск банкротства крупных банков США выше, чем до кризиса

Впечатляющие результаты второго квартала крупнейших банков США, которые СМИ и аналитики восприняли почти как культовое событие, при более глубоком анализе... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:16+0300

2026-09-18T13:16+0300

2026-09-18T13:16+0300

финансы

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Впечатляющие результаты второго квартала крупнейших банков США, которые СМИ и аналитики восприняли почти как культовое событие, при более глубоком анализе выглядят совсем иначе. По данным исследования ФРС, риск неплатежеспособности крупных банков выше, чем до мирового финансового кризиса, несмотря на уверенность публики в обратном, пишет аналитик Эви Гилберт в колонке для Kitco.По его оценке, рост прибыли JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs был в значительной степени обусловлен рынками капитала, а не основным банковским бизнесом. Самый яркий пример — JPMorgan: выручка выросла на 27% год к году, но без учёта разовых поступлений — лишь на 15%. Выручка от операций на рынках подскочила на 35%, в том числе от торговли акциями — на 86%, тогда как чистый процентный доход без учёта рынков вырос всего на 4%. Похожая картина у Bank of America (общая выручка +15%, продажи и трейдинг +33%, NII +9%), Morgan Stanley (выручка от институциональных ценных бумаг выросла с 7,6 до 11 миллиардов долларов) и Goldman Sachs (выручка Global Banking & Markets +53%)."Рост прибыли крупнейших банков США в последнее время был в значительной степени обусловлен торговлей и инвестиционно-банковскими услугами, в то время как рост в более традиционных сферах их деятельности был существенно ниже", — отмечает автор.Отдельное внимание Гилберт уделяет двум недавним исследованиям ФРС. Первое показало, что посткризисные пруденциальные реформы не снизили риск неплатежеспособности крупных банков, а риск фондирования за счёт незастрахованных депозитов значительно вырос. Второе, проанализировав 465 обанкротившихся банков с 1997 по 2025 год, продемонстрировало, что экономический капитал точнее предсказывает банкротство, чем классический коэффициент достаточности капитала из стресс-тестов ФРС."Вероятность банкротства крупных банков сейчас выше, чем до мирового финансового кризиса. Это фактически ставит точку в спорах тех, кто считает, что крупные банки лучше подготовлены к кризису, чем в 2007 году", — резюмирует аналитик, задаваясь вопросом, насколько устойчивыми окажутся нормализованные показатели прибыли, когда благоприятные факторы исчезнут.

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финансы, рынок, мировая экономика, bank of america, morgan stanley, goldman sachs, сша, банки