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На Кубе предложили использовать плавучие АЭС по российским технологиям
На Кубе предложили использовать плавучие АЭС по российским технологиям - 18.09.2026, ПРАЙМ
На Кубе предложили использовать плавучие АЭС по российским технологиям
Плавучие АЭС с малыми модульными реакторами по российским технологиям можно было бы использовать для выработки электричества на Кубе, считает внук кубинского... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T04:45+0300
2026-09-18T04:45+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Плавучие АЭС с малыми модульными реакторами по российским технологиям можно было бы использовать для выработки электричества на Кубе, считает внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.
"Насколько я знаю, у России есть плавучие малые реакторы. Это могло бы быть краткосрочным и среднесрочным решением для нашей нынешней ситуации в энергетике", - сказал Кастро-Смирнов РИА Новости.
При этом ученый не считает, что на Кубе можно возобновить строительство АЭС "Хурагуа", которое велось до начала 1990-х годов при участии СССР.
"Было бы слишком дорого все это восстанавливать", - полагает Кастро-Смирнов.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. С июля по август национальная электроэнергетическая система полностью отключилась пять раз.
В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на остров, что усугубило кризис. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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Мировая экономика, КУБА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
На Кубе предложили использовать плавучие АЭС по российским технологиям
Кастро-Смирнов: плавучие АЭС с российскими реакторами можно было бы использовать на Кубе
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Плавучие АЭС с малыми модульными реакторами по российским технологиям можно было бы использовать для выработки электричества на Кубе, считает внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.
"Насколько я знаю, у России есть плавучие малые реакторы. Это могло бы быть краткосрочным и среднесрочным решением для нашей нынешней ситуации в энергетике", - сказал Кастро-Смирнов РИА Новости.
При этом ученый не считает, что на Кубе можно возобновить строительство АЭС "Хурагуа", которое велось до начала 1990-х годов при участии СССР.
"Было бы слишком дорого все это восстанавливать", - полагает Кастро-Смирнов.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. С июля по август национальная электроэнергетическая система полностью отключилась пять раз.
В последние месяцы Вашингтон усилил санкционное давление на остров, что усугубило кризис. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.