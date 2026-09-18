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На Кубе произошло полное отключение энергосистемы

На Кубе произошло полное отключение энергосистемы - 18.09.2026, ПРАЙМ

На Кубе произошло полное отключение энергосистемы

На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, власти начали протоколы по ее восстановлению, сообщило министерство энергетики и | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:44+0300

2026-09-18T21:44+0300

2026-09-18T21:50+0300

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МЕХИКО, 18 сен - ПРАЙМ. На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, власти начали протоколы по ее восстановлению, сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности страны. "Произошло полное отключение электрической системы. Уже начинают приводиться в действие протоколы по ее восстановлению", - говорится в сообщении в блоге министерства в X. В конце июля президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в парламенте, что энергетическая блокада США стала "невыносимым коллективным наказанием" для кубинского народа. По его словам, после подписания в январе президентом США Дональдом Трампом указа о введении пошлин в отношении стран, поставляющих топливо Кубе, остров практически не получает нефть, за исключением одной партии из России. С июня на Кубе уже шесть раз наступал полный коллапс национальной энергосистемы. Власти объясняют кризис нехваткой топлива, ограничениями на его импорт и изношенностью генерирующих мощностей.

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мировая экономика, куба, сша, дональд трамп