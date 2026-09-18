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Сочи проигрывает: где ищут курортную недвижимость для инвестиций

Сочи проигрывает: где ищут курортную недвижимость для инвестиций - 18.09.2026, ПРАЙМ

Сочи проигрывает: где ищут курортную недвижимость для инвестиций

Рынок курортной недвижимости в России переживает перераспределение: пока Сочи теряет привлекательность для инвесторов из-за перегретых цен и падающей... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T05:05+0300

2026-09-18T05:05+0300

2026-09-18T05:05+0300

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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рынок курортной недвижимости в России переживает перераспределение: пока Сочи теряет привлекательность для инвесторов из-за перегретых цен и падающей доходности, другие регионы предлагают более выгодные условия входа. Разбираемся, куда имеет смысл вкладываться.Сочи действительно перегрет: цены там в два-три раза выше, чем в других курортных локациях, а доходность аренды упала до 4–6% годовых по долгосрочному формату и 8–13% — по посуточному с профессиональным управлением. Инвесторам сегодня имеет смысл смотреть на альтернативы с лучшим соотношением цены входа, инфраструктуры, страхового риска и потенциала заработка.Почему Сочи проигрываетВ августе 2026 года, по данным аналитиков Umbrella Consulting Group, средняя стоимость квадратного метра в новостройках на курортах Краснодарского края составляла около 295 тысяч рублей, в то время как в Крыму — порядка 200 тысяч рублей, то есть в 1,5 раза дешевле. При этом доходность в Сочи по долгосрочной аренде — одна из самых низких среди крупных городов (4–6%). Распроданность новостроек падает: продать объект по текущей цене становится сложнее.Регионы-альтернативыКрым. Цена входа — около 200 тысяч рублей за квадратный метр, что в три раза дешевле Сочи. Инфраструктура: более 130 санаториев, активное развитие туристического кластера, но есть транспортные ограничения. Риски: геополитика, сложности со страхованием, зависимость от логистики. Доходность: 4,7–10% gross, чистая — 4–7%, срок окупаемости — около 21 года.Краснодарский край (кроме Сочи). Цена входа — 295 тысяч рублей за квадратный метр в среднем по курортам края. Инфраструктура: лидер по вводу коммерческой недвижимости на Юге (483,1 тысячи квадратных метров за полгода, рост 134%). Риски: перенасыщение предложения, низкая распроданность (24% жилья продано). Доходность конкурентная, но ниже крымской из-за высокой конкуренции.Кавказские Минеральные Воды (КМВ). Цена входа — от 196 тысяч рублей за квадратный метр в Кисловодске. Инфраструктура: 1,9 миллиона туристов в год, более 130 санаториев, круглогодичный спрос. Риски умеренные, регион стабильно развивается. Доходность: 9–12% годовых, окупаемость 8–10 лет, загрузка 10–11 месяцев в году.Алтай. Цена входа — проекты от 11,8 до 250 миллионов рублей, средний чек зависит от формата. Инфраструктура: растущий горноклиматический курорт, спрос на шале и апартаменты. Риски: сезонность, удалённость. Доходность: до 12% годовых, окупаемость около 6 лет по отдельным проектам.Калининград. Цена входа — 154–180 тысяч рублей за квадратный метр в новостройках, рост 10–17% за год. Инфраструктура: развитая городская среда, близость к Европе, круглогодичный туризм. Риски: анклавное положение, потенциальные логистические ограничения. Доходность: 5–9% по апартаментам, до 12,4% с профессиональным управлением.Владивосток. Цена входа — аренда однокомнатной квартиры 32,4 тысячи рублей в месяц, что говорит о высоком спросе. Инфраструктура: портовый город, развитие туризма и деловой активности. Риски: удалённость, волатильность локального рынка. Доходность: 4–4,4% годовых, окупаемость 23–25 лет.Автор: Кирилл Агапов, генеральный директор, управляющий партнёр Umbrella Consulting Group

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мнения аналитиков, недвижимость, бизнес, россия, инвестиции