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Курс доллара опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года
Курс доллара опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года - 18.09.2026, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года
Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:43+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск курс доллара к юаню снижался до 6,6992 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7074 юаня за доллар. Значение находится ниже отметки в 6,7 юаня впервые с 16 января 2023 года.
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рынок, юань, рубль, торги, доллар
Рынок, юань, рубль, Торги, доллар
Курс доллара опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года
Курс доллара к юаню опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,7 юаня впервые с января 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск курс доллара к юаню снижался до 6,6992 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7074 юаня за доллар.
Значение находится ниже отметки в 6,7 юаня впервые с 16 января 2023 года.