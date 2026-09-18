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Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы снижается

Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы снижается - 18.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы снижается

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы от небольшого роста переходит к небольшому снижению в отсутствие стимулов для направленного движения, следует из... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:35+0300

2026-09-18T11:35+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы от небольшого роста переходит к небольшому снижению в отсутствие стимулов для направленного движения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.10 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,57 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 2 копейки. Высокая стоимость нефти поддерживает российскую валюту, однако в среднесрочной перспективе давление со стороны импорта, бюджета и сокращения экспортной выручки остается, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Так, стоимость нефти марки Brent, которая все еще остается выше 100 долларов за баррель, сегодня снижается на 2,03%, до 102,96 доллара. При этом Brent в пятницу может торговаться в районе 101-107 долларов за баррель, считает Чернов. "Сегодня ожидаем продолжения движения юаня в диапазоне 12,3-12,8 рубля в отсутствии стимулов для направленного движения. При этом на следующей неделе рубль может попытаться перейти к росту. Способствовать данной динамике будет увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, а также пониженные объемы продаж валюты по бюджетному правилу", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Под действием данных факторов юань может отступить к нижней границе данного диапазона, а доллар закрепиться в районе 82,5 рубля, заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, владимир чернов, богдан зварич, псб