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ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы - 18.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,18 копейки - до 12,5670 рубля, доллара - на 31,18 копейки, до 84,1975 рубля, евро -... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:58+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,18 копейки - до 12,5670 рубля, доллара - на 31,18 копейки, до 84,1975 рубля, евро - на 83,13 копейки, до 96,6671 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
ЦБ объявил официальный курс валют с субботы
ЦБ: официальный курс юаня с субботы упал до 12,6 рубля, доллара — до 84,2, евро — до 96,6
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,18 копейки - до 12,5670 рубля, доллара - на 31,18 копейки, до 84,1975 рубля, евро - на 83,13 копейки, до 96,6671 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.