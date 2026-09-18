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Лантратова предложила убрать пятилетнее ограничение для стажа жен военных - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Лантратова предложила убрать пятилетнее ограничение для стажа жен военных
Лантратова предложила убрать пятилетнее ограничение для стажа жен военных - 18.09.2026, ПРАЙМ
Лантратова предложила убрать пятилетнее ограничение для стажа жен военных
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что совместно с экспертами подготовила законопроект, который предлагает убрать пятилетнее... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:42+0300
2026-09-18T13:55+0300
общество
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что совместно с экспертами подготовила законопроект, который предлагает убрать пятилетнее ограничение и засчитывать весь срок, когда супруга военнослужащего не имела возможности работать, при назначении пенсии. "Когда военнослужащего направляют служить в другой регион, семья часто едет вместе с ним. И жена не всегда может найти работу на новом месте, особенно в небольшом городе или отдаленном гарнизоне. Ко мне обращаются женщины, которые находятся в такой ситуации долгие годы", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс". При этом, подчеркнула омбудсмен, на сегодняшний день закон позволяет засчитать такой период в страховой стаж, но не более пяти лет за всю жизнь, даже если спустя пять лет ситуация не изменилась и возможности трудоустроиться по-прежнему нет. "Вместе с экспертным сообществом подготовили законопроект, который предлагает убрать это ограничение. Весь срок, когда супруга военнослужащего не имела возможности работать, должен учитываться при назначении пенсии. Законодательная инициатива будет проработана совместно с профильными ведомствами", - добавила Лантратова.
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192
40
192
40
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общество
Общество
13:42 18.09.2026 (обновлено: 13:55 18.09.2026)
 
Лантратова предложила убрать пятилетнее ограничение для стажа жен военных

Лантратова: весь срок без работы жен военных должен идти в стаж

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что совместно с экспертами подготовила законопроект, который предлагает убрать пятилетнее ограничение и засчитывать весь срок, когда супруга военнослужащего не имела возможности работать, при назначении пенсии.
"Когда военнослужащего направляют служить в другой регион, семья часто едет вместе с ним. И жена не всегда может найти работу на новом месте, особенно в небольшом городе или отдаленном гарнизоне. Ко мне обращаются женщины, которые находятся в такой ситуации долгие годы", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
При этом, подчеркнула омбудсмен, на сегодняшний день закон позволяет засчитать такой период в страховой стаж, но не более пяти лет за всю жизнь, даже если спустя пять лет ситуация не изменилась и возможности трудоустроиться по-прежнему нет.
"Вместе с экспертным сообществом подготовили законопроект, который предлагает убрать это ограничение. Весь срок, когда супруга военнослужащего не имела возможности работать, должен учитываться при назначении пенсии. Законодательная инициатива будет проработана совместно с профильными ведомствами", - добавила Лантратова.
 
Общество
 
 
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