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"Ласточки" из Москвы в Минск начнут останавливаться на станции Москва-Сити - 18.09.2026, ПРАЙМ
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"Ласточки" из Москвы в Минск начнут останавливаться на станции Москва-Сити
"Ласточки" из Москвы в Минск начнут останавливаться на станции Москва-Сити - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Ласточки" из Москвы в Минск начнут останавливаться на станции Москва-Сити
Поезда "Ласточка" из Москвы в Минск и Смоленск с октября начнут останавливаться на станции Москва-Сити, сообщили РЖД. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:58+0300
2026-09-18T18:03+0300
бизнес
россия
москва
смоленск
минск
ржд
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поезда "Ласточка" из Москвы в Минск и Смоленск с октября начнут останавливаться на станции Москва-Сити, сообщили РЖД. "С 1 октября скоростные поезда "Ласточка" сообщением Москва – Минск и Москва – Смоленск начнут останавливаться на станции Москва-Сити", - говорится в сообщении РЖД. Компания отмечает, что для тех, кто работает или живет в деловом центре столицы, это сделает поездки особенно удобными. "У пассажиров появится возможность прямой пересадки на/с "Ласточки" на МЦД-1, МЦД-4, МЦК и метро, а также быстрее добираться до делового квартала", - пишут РЖД. На станции Москва-Сити будут останавливаться "Ласточки": №717/718 Москва – Минск отправлением из Москвы в 6:08 и из Минска – в 15:50, №719/720 Москва – Минск отправлением из Москвы в 11:48 и из Минска – в 9:47, №721/722 Москва – Минск отправлением из Москвы в 15:58 и из Минска – в 6:13, №727/728 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 6:05 и из Смоленска – в 19:09. Будет остановка на указанной станции и у этих поездов №731/736 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 7:03 и из Смоленска – в 18:21, №733/734 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 9:15 и из Смоленска – в 16:04, №737/738 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 19:16 и из Смоленска – в 7:03.
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бизнес, россия, москва, смоленск, минск, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Смоленск, МИНСК, РЖД
17:58 18.09.2026 (обновлено: 18:03 18.09.2026)
 
"Ласточки" из Москвы в Минск начнут останавливаться на станции Москва-Сити

РЖД: "Ласточки" из Москвы в Минск и Смоленск начнут останавливаться на станции Москва-Сити

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поезда "Ласточка" из Москвы в Минск и Смоленск с октября начнут останавливаться на станции Москва-Сити, сообщили РЖД.
"С 1 октября скоростные поезда "Ласточка" сообщением Москва – Минск и Москва – Смоленск начнут останавливаться на станции Москва-Сити", - говорится в сообщении РЖД.
Компания отмечает, что для тех, кто работает или живет в деловом центре столицы, это сделает поездки особенно удобными.
"У пассажиров появится возможность прямой пересадки на/с "Ласточки" на МЦД-1, МЦД-4, МЦК и метро, а также быстрее добираться до делового квартала", - пишут РЖД.
На станции Москва-Сити будут останавливаться "Ласточки": №717/718 Москва – Минск отправлением из Москвы в 6:08 и из Минска – в 15:50, №719/720 Москва – Минск отправлением из Москвы в 11:48 и из Минска – в 9:47, №721/722 Москва – Минск отправлением из Москвы в 15:58 и из Минска – в 6:13, №727/728 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 6:05 и из Смоленска – в 19:09.
Будет остановка на указанной станции и у этих поездов №731/736 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 7:03 и из Смоленска – в 18:21, №733/734 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 9:15 и из Смоленска – в 16:04, №737/738 Москва – Смоленск отправлением из Москвы в 19:16 и из Смоленска – в 7:03.
 
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