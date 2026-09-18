https://1prime.ru/20260918/litva-873446462.html

Литва досрочно достигла целевого уровня расходов на оборону НАТО

Литва досрочно достигла целевого уровня расходов на оборону НАТО - 18.09.2026, ПРАЙМ

Литва досрочно достигла целевого уровня расходов на оборону НАТО

Литва досрочно достигла согласованного странами НАТО целевого уровня расходов на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:38+0300

2026-09-18T19:38+0300

2026-09-18T19:38+0300

мировая экономика

литва

сша

гаага

марко рубио

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Литва досрочно достигла согласованного странами НАТО целевого уровня расходов на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Я приветствовал достижение Литвой установленного в Гааге целевого показателя расходов на оборону раньше срока, что является важным свидетельством ее приверженности НАТО и нашей общей безопасности", - написал он в соцсети X по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Он отметил, что на встрече стороны также обсудили укрепление сотрудничества в сфере политики и безопасности в Европе. В 2025 году НАТО поставила перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году. Ранее США неоднократно критиковали некоторых союзников по НАТО за низкие оборонные бюджеты. В частности, в июле президент США Дональд Трамп раскритиковал Испанию после того, как она стала единственной страной альянса, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

литва

сша

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, литва, сша, гаага, марко рубио, нато