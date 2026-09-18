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Литва досрочно достигла целевого уровня расходов на оборону НАТО
Литва досрочно достигла целевого уровня расходов на оборону НАТО - 18.09.2026, ПРАЙМ
Литва досрочно достигла целевого уровня расходов на оборону НАТО
Литва досрочно достигла согласованного странами НАТО целевого уровня расходов на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:38+0300
2026-09-18T19:38+0300
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Литва досрочно достигла согласованного странами НАТО целевого уровня расходов на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Я приветствовал достижение Литвой установленного в Гааге целевого показателя расходов на оборону раньше срока, что является важным свидетельством ее приверженности НАТО и нашей общей безопасности", - написал он в соцсети X по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Он отметил, что на встрече стороны также обсудили укрепление сотрудничества в сфере политики и безопасности в Европе. В 2025 году НАТО поставила перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году. Ранее США неоднократно критиковали некоторых союзников по НАТО за низкие оборонные бюджеты. В частности, в июле президент США Дональд Трамп раскритиковал Испанию после того, как она стала единственной страной альянса, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
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мировая экономика, литва, сша, гаага, марко рубио, нато
Мировая экономика, ЛИТВА, США, Гаага, Марко Рубио, НАТО
Литва досрочно достигла целевого уровня расходов на оборону НАТО
Рубио: Литва досрочно достигла согласованного НАТО целевого уровня расходов на оборону
ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Литва досрочно достигла согласованного странами НАТО целевого уровня расходов на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я приветствовал достижение Литвой установленного в Гааге целевого показателя расходов на оборону раньше срока, что является важным свидетельством ее приверженности НАТО и нашей общей безопасности", - написал он в соцсети X по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.
Он отметил, что на встрече стороны также обсудили укрепление сотрудничества в сфере политики и безопасности в Европе.
В 2025 году НАТО поставила перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
Ранее США неоднократно критиковали некоторых союзников по НАТО за низкие оборонные бюджеты. В частности, в июле президент США Дональд Трамп раскритиковал Испанию после того, как она стала единственной страной альянса, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.