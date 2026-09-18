Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/lnr-873458597.html
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков - 18.09.2026, ПРАЙМ
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков
Энергетики восстановили снабжение 14 избирательных участков в ЛНР, находившихся на резервных источниках питания, сообщила журналистам председатель избиркома... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:26+0300
2026-09-18T22:26+0300
лнр
краснодарский край
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873458597.jpg?1789759600
ЛУГАНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстановили снабжение 14 избирательных участков в ЛНР, находившихся на резервных источниках питания, сообщила журналистам председатель избиркома региона Марианна Сумская. Председатель ЦИК России Элла Памфилова в пятницу заявила, что в ЛНР 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания, в Краснодарском крае один участок перенесен в резервное помещение из-за повреждения БПЛА. "К счастью, те 14 УИКов, которые у нас оставались на резервном энергоснабжении, вернулись в свою привычную работу благодаря слаженной команде энергоснабжающих организаций", - сообщила Сумская.
лнр
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лнр, краснодарский край, элла памфилова, цик
ЛНР, Краснодарский край, Элла Памфилова, ЦИК
22:26 18.09.2026
 
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков

В ЛНР восстановили снабжение 14 участков, находившихся на резервных источниках питания

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстановили снабжение 14 избирательных участков в ЛНР, находившихся на резервных источниках питания, сообщила журналистам председатель избиркома региона Марианна Сумская.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в пятницу заявила, что в ЛНР 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания, в Краснодарском крае один участок перенесен в резервное помещение из-за повреждения БПЛА.
"К счастью, те 14 УИКов, которые у нас оставались на резервном энергоснабжении, вернулись в свою привычную работу благодаря слаженной команде энергоснабжающих организаций", - сообщила Сумская.
 
ЛНРКраснодарский крайЭлла ПамфиловаЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала