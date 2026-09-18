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В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков - 18.09.2026, ПРАЙМ
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков
Энергетики восстановили снабжение 14 избирательных участков в ЛНР, находившихся на резервных источниках питания, сообщила журналистам председатель избиркома... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:26+0300
2026-09-18T22:26+0300
2026-09-18T22:26+0300
лнр
краснодарский край
элла памфилова
цик
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ЛУГАНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстановили снабжение 14 избирательных участков в ЛНР, находившихся на резервных источниках питания, сообщила журналистам председатель избиркома региона Марианна Сумская.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в пятницу заявила, что в ЛНР 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания, в Краснодарском крае один участок перенесен в резервное помещение из-за повреждения БПЛА.
"К счастью, те 14 УИКов, которые у нас оставались на резервном энергоснабжении, вернулись в свою привычную работу благодаря слаженной команде энергоснабжающих организаций", - сообщила Сумская.
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лнр, краснодарский край, элла памфилова, цик
ЛНР, Краснодарский край, Элла Памфилова, ЦИК
В ЛНР восстановили энергоснабжение 14 избирательных участков
В ЛНР восстановили снабжение 14 участков, находившихся на резервных источниках питания
ЛУГАНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Энергетики восстановили снабжение 14 избирательных участков в ЛНР, находившихся на резервных источниках питания, сообщила журналистам председатель избиркома региона Марианна Сумская.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в пятницу заявила, что в ЛНР 14 избирательных участков подключены к альтернативным источникам питания, в Краснодарском крае один участок перенесен в резервное помещение из-за повреждения БПЛА.
"К счастью, те 14 УИКов, которые у нас оставались на резервном энергоснабжении, вернулись в свою привычную работу благодаря слаженной команде энергоснабжающих организаций", - сообщила Сумская.