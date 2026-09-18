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СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы

СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы - 18.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы

Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:25+0300

2026-09-18T14:25+0300

2026-09-18T14:25+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет, сообщает газета New York Post. Джекпот в 1,04 миллиарда долларов выиграл житель штата Иллинойс, который пожелал сохранить свое имя в тайне. Это стало восьмым по величине в истории Powerball джекпотом. По правилам лотереи джекпот выплачивается нарастающими долями - сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Либо победитель может получить сразу крупную сумму, но она будет значительно меньше. "Победитель выбрал вариант единоразового получения суммы наличными... в размере 450,5 миллионов долларов до вычета налогов", - говорится в сообщении. После уплаты всех федеральных налогов сумма уменьшится до 283,8 миллиона долларов, из которых еще 22,3 миллиона удержит штат Иллинойс, отмечает газета. Рекордный для штата выигрыш также принес вознаграждение в размере 500 тысяч долларов продавцу билета, говорится в материале.

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мировая экономика, лотерея, сша