https://1prime.ru/20260918/lotereya-873426156.html
СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы
СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы
Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:25+0300
2026-09-18T14:25+0300
2026-09-18T14:25+0300
мировая экономика
лотерея
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет, сообщает газета New York Post. Джекпот в 1,04 миллиарда долларов выиграл житель штата Иллинойс, который пожелал сохранить свое имя в тайне. Это стало восьмым по величине в истории Powerball джекпотом. По правилам лотереи джекпот выплачивается нарастающими долями - сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Либо победитель может получить сразу крупную сумму, но она будет значительно меньше. "Победитель выбрал вариант единоразового получения суммы наличными... в размере 450,5 миллионов долларов до вычета налогов", - говорится в сообщении. После уплаты всех федеральных налогов сумма уменьшится до 283,8 миллиона долларов, из которых еще 22,3 миллиона удержит штат Иллинойс, отмечает газета. Рекордный для штата выигрыш также принес вознаграждение в размере 500 тысяч долларов продавцу билета, говорится в материале.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, лотерея, сша
Мировая экономика, лотерея, США
СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы
NYP: выигравший миллиард долларов в лотерею американец решил взять сразу 450,5 миллиона
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет, сообщает газета New York Post.
Джекпот в 1,04 миллиарда долларов выиграл житель штата Иллинойс, который пожелал сохранить свое имя в тайне. Это стало восьмым по величине в истории Powerball джекпотом.
По правилам лотереи джекпот выплачивается нарастающими долями - сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Либо победитель может получить сразу крупную сумму, но она будет значительно меньше.
"Победитель выбрал вариант единоразового получения суммы наличными... в размере 450,5 миллионов долларов до вычета налогов", - говорится в сообщении.
После уплаты всех федеральных налогов сумма уменьшится до 283,8 миллиона долларов, из которых еще 22,3 миллиона удержит штат Иллинойс, отмечает газета.
Рекордный для штата выигрыш также принес вознаграждение в размере 500 тысяч долларов продавцу билета, говорится в материале.