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СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы - 18.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы
СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы - 18.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы
Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:25+0300
2026-09-18T14:25+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет, сообщает газета New York Post. Джекпот в 1,04 миллиарда долларов выиграл житель штата Иллинойс, который пожелал сохранить свое имя в тайне. Это стало восьмым по величине в истории Powerball джекпотом. По правилам лотереи джекпот выплачивается нарастающими долями - сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Либо победитель может получить сразу крупную сумму, но она будет значительно меньше. "Победитель выбрал вариант единоразового получения суммы наличными... в размере 450,5 миллионов долларов до вычета налогов", - говорится в сообщении. После уплаты всех федеральных налогов сумма уменьшится до 283,8 миллиона долларов, из которых еще 22,3 миллиона удержит штат Иллинойс, отмечает газета. Рекордный для штата выигрыш также принес вознаграждение в размере 500 тысяч долларов продавцу билета, говорится в материале.
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мировая экономика, лотерея, сша
Мировая экономика, лотерея, США
14:25 18.09.2026
 
СМИ: выигравший миллиард долларов американец отказался от половины суммы

NYP: выигравший миллиард долларов в лотерею американец решил взять сразу 450,5 миллиона

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Выигравший более миллиарда долларов в лотерею Powerball американец предпочел единоразово забрать 450 миллионов долларов, а не получать всю сумму 29 лет, сообщает газета New York Post.
Джекпот в 1,04 миллиарда долларов выиграл житель штата Иллинойс, который пожелал сохранить свое имя в тайне. Это стало восьмым по величине в истории Powerball джекпотом.
По правилам лотереи джекпот выплачивается нарастающими долями - сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Либо победитель может получить сразу крупную сумму, но она будет значительно меньше.
"Победитель выбрал вариант единоразового получения суммы наличными... в размере 450,5 миллионов долларов до вычета налогов", - говорится в сообщении.
После уплаты всех федеральных налогов сумма уменьшится до 283,8 миллиона долларов, из которых еще 22,3 миллиона удержит штат Иллинойс, отмечает газета.
Рекордный для штата выигрыш также принес вознаграждение в размере 500 тысяч долларов продавцу билета, говорится в материале.
 
Мировая экономикалотереяСША
 
 
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