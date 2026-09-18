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"Что за бульбаши": Лукашенко потребовал нарастить производство картофеля

"Что за бульбаши": Лукашенко потребовал нарастить производство картофеля - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Что за бульбаши": Лукашенко потребовал нарастить производство картофеля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство картофеля в республике. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T13:30+0300

2026-09-18T13:30+0300

2026-09-18T13:34+0300

промышленность

белоруссия

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство картофеля в республике.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное поручение Лукашенко дал во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области, где в том числе посетил фермерское хозяйство "Диана". Основная специализация хозяйства - выращивание зерновых и масличных культур и их семян, картофеля и семенного материала."Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель", - сказал глава государства.Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. "Что за бульбаши (прозвище белорусов от белорусского слова "бульба", что означает картофель – ред.), которые картошку не производят", - заметил он.Президент предложил в перспективе увеличивать в Белоруссии площади под картофель, проинформировали в пресс-службе. По ее данным, Лукашенко также обратил внимание в этой связи, чтобы в достаточном объеме был в наличии посевной материал.В Белоруссии в настоящее время идет сбор урожая картофеля. По последним данным минсельхозпрода Белоруссии, картофель убран с 28% площадей страны, что составляет более 6 тысяч га от плана в 22 тысячи га. Накопано 212 тысяч тонн картофеля со средней урожайностью 340 ц/га. В 2026 году поставлена задача получить в сельхозорганизациях около миллиона тонн картофеля, для этого посевные площади были увеличены примерно на 15%. Картофель в Белоруссии также активно выращивается в личных подсобных хозяйствах.

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промышленность, белоруссия, александр лукашенко, минск