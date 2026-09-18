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В Мексике изъяли около 59 млн литров бензина и дизеля

В Мексике изъяли около 59 млн литров бензина и дизеля - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Мексике изъяли около 59 млн литров бензина и дизеля

Федеральные и региональные власти Мексики изъяли около 59 миллионов литров бензина и дизеля в муниципалитете Сан-Хосе-Итурбиде в штате Гуанахуато, сообщило... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T04:06+0300

2026-09-18T04:06+0300

2026-09-18T04:06+0300

мексика

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МЕХИКО, 18 сен - ПРАЙМ. Федеральные и региональные власти Мексики изъяли около 59 миллионов литров бензина и дизеля в муниципалитете Сан-Хосе-Итурбиде в штате Гуанахуато, сообщило правительство штата. "Федеральные и региональные власти провели обыск на объекте, где было изъято приблизительно 59 миллионов литров углеводородного топлива с характеристиками дизельного топлива, обычного и премиального бензина", - говорится в сообщении на сайте правительства Гуанахуато. Операция прошла в общине Ла-Фрагуа в рамках расследования предполагаемых преступлений, связанных с хранением, распределением и другими операциями с углеводородами. Обыск был санкционирован федеральным судьей по уголовным делам и проведен сотрудниками федеральной прокуратуры при участии специализированных экспертов и властей штата. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты десять резервуаров с топливом, три автоцистерны, различные контейнеры, использовавшиеся для его транспортировки, а также документация, связанная с расследуемыми обстоятельствами. "Из-за объема обнаруженного продукта и связанных с его обращением рисков работы по его измерению, идентификации и обращению продолжатся под контролем специализированного персонала и компетентных органов", - сказано в сообщении правительства штата. Власти отметили, что эти меры направлены на предотвращение разливов, пожаров и других ситуаций, которые могли бы угрожать населению, имуществу или окружающей среде. Объем изъятого топлива эквивалентен загрузке примерно двух тысяч 30-тонных автоцистерн. По данным правительства Гуанахуато, за предыдущие два года в ходе различных операций в регионе было совокупно изъято почти в восемь раз меньше - около 7,9 миллиона литров углеводородов и их производных.

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