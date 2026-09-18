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Миллер заявил о доступности природного газа в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Миллер заявил о доступности природного газа в России
Миллер заявил о доступности природного газа в России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Миллер заявил о доступности природного газа в России
Такой доступности природного газа, как в России - нет нигде в мире, заявил глава компании Алексей Миллер. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:01+0300
2026-09-18T18:01+0300
газ
россия
алексей миллер
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Такой доступности природного газа, как в России - нет нигде в мире, заявил глава компании Алексей Миллер. "Первого января 2026 года мы в газификации установили новый рекорд - по технически сетевому природному газу в России для наших потребителей. Уровень его составил 91,2%. Такой доступности природного газа нет нигде в мире, только в Российской Федерации", - сказал он в ходе открытия объектов социальной газификации по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в сентябре "Газпром" сообщал о том, что газифицировал 117 населенных пунктов России по итогам января-августа 2026 года. По итогам выполнения программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ в 2021-2025 годах компания проводила работы в 72 регионах России и создала условия для газификации более 335 тысяч домовладений и квартир в 2150 населенных пунктах.
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газ, россия, алексей миллер, владимир путин, газпром
Газ, РОССИЯ, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром
18:01 18.09.2026
 
Миллер заявил о доступности природного газа в России

Миллер: такой доступности природного газа, как в России, нет нигде в мире

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Такой доступности природного газа, как в России - нет нигде в мире, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Первого января 2026 года мы в газификации установили новый рекорд - по технически сетевому природному газу в России для наших потребителей. Уровень его составил 91,2%. Такой доступности природного газа нет нигде в мире, только в Российской Федерации", - сказал он в ходе открытия объектов социальной газификации по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в сентябре "Газпром" сообщал о том, что газифицировал 117 населенных пунктов России по итогам января-августа 2026 года. По итогам выполнения программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ в 2021-2025 годах компания проводила работы в 72 регионах России и создала условия для газификации более 335 тысяч домовладений и квартир в 2150 населенных пунктах.
 
ГазРОССИЯАлексей МиллерВладимир ПутинГазпром
 
 
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