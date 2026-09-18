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На платформе ДЭГ уже проголосовали более 2,8 миллиона человек

На платформе ДЭГ уже проголосовали более 2,8 миллиона человек - 18.09.2026, ПРАЙМ

На платформе ДЭГ уже проголосовали более 2,8 миллиона человек

Уже более 2,8 миллиона человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказало Минцифры России. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:17+0300

2026-09-18T22:17+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уже более 2,8 миллиона человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказало Минцифры России. "На федеральной платформе ДЭГ уже проголосовали более 2,8 миллиона человек. По состоянию на 21.45 часов явка составила 70% от числа зарегистрированных участников", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в топ регионов по количеству голосов на 21.45 входят Смоленская область, Новгородская область, Республика Марий Эл, Костромская область и Чувашия. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

новгородская область

чувашия

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россия, новгородская область, чувашия, владимир путин, госдума