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Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20%
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20%
Минприроды России и Роснедра утвердили приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр, в частности, для месторождений россыпного золота он... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:44+0300
2026-09-18T21:44+0300
2026-09-18T21:49+0300
россия
минприроды
роснедра
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минприроды России и Роснедра утвердили приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр, в частности, для месторождений россыпного золота он увеличится на 20%, следует из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В октябре 2025 года в пресс-службе Минприроды РФ рассказали РИА Новости, что министерство подготовило изменения методики расчета разового платежа за пользование недрами на аукционах и при предоставлении участков без аукционов, в частности предложило увеличить разовый платеж на 20% за участки россыпного золота. "Изменения, которые вносятся в методику расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами … дополнить абзацем следующего содержания: "Крз - коэффициент, применяемый для участков недр, содержащих россыпное золото. Коэффициент Крз принимается равным 1,2", - сказано в приказе. Таким образом, методика расчета размера минимального платежа за месторождение россыпного золота теперь дополнительно включает повышающий коэффициент 1,2, следовательно, платеж вырастет на 20%. Ранее формула учитывала только среднегодовую добычу ресурса и единый коэффициент для всех твердых полезных ископаемых в размере 0,1. Согласно документу, для золота при расчете НДПИ также будет учитываться новый коэффициент (КДРМ), включающий мировую цену и курс доллара. Соответственно, при росте стоимости драгметалла в мире, будет увеличиваться НДПИ, а значит, и стартовый платеж. Помимо этого, при расчете также будут учитываться налоговые коэффициенты при добыче для природного газа (ККГ), газового конденсата (ККМ и КМАН), условного топлива (КГП), антрацита (КАН) и энергетического угля (КЭНРГ).
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россия, минприроды, роснедра
РОССИЯ, Минприроды, Роснедра
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20%
Минприроды утвердило приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минприроды России и Роснедра утвердили приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр, в частности, для месторождений россыпного золота он увеличится на 20%, следует из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В октябре 2025 года в пресс-службе Минприроды РФ рассказали РИА Новости, что министерство подготовило изменения методики расчета разового платежа за пользование недрами на аукционах и при предоставлении участков без аукционов, в частности предложило увеличить разовый платеж на 20% за участки россыпного золота.
"Изменения, которые вносятся в методику расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами … дополнить абзацем следующего содержания: "Крз - коэффициент, применяемый для участков недр, содержащих россыпное золото. Коэффициент Крз принимается равным 1,2", - сказано в приказе.
Таким образом, методика расчета размера минимального платежа за месторождение россыпного золота теперь дополнительно включает повышающий коэффициент 1,2, следовательно, платеж вырастет на 20%. Ранее формула учитывала только среднегодовую добычу ресурса и единый коэффициент для всех твердых полезных ископаемых в размере 0,1.
Согласно документу, для золота при расчете НДПИ также будет учитываться новый коэффициент (КДРМ), включающий мировую цену и курс доллара. Соответственно, при росте стоимости драгметалла в мире, будет увеличиваться НДПИ, а значит, и стартовый платеж.
Помимо этого, при расчете также будут учитываться налоговые коэффициенты при добыче для природного газа (ККГ), газового конденсата (ККМ и КМАН), условного топлива (КГП), антрацита (КАН) и энергетического угля (КЭНРГ).