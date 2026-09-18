Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/minprirody-873454734.html
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20%
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20%
Минприроды России и Роснедра утвердили приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр, в частности, для месторождений россыпного золота он... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T21:44+0300
2026-09-18T21:49+0300
россия
минприроды
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873454734.jpg?1789757395
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минприроды России и Роснедра утвердили приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр, в частности, для месторождений россыпного золота он увеличится на 20%, следует из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В октябре 2025 года в пресс-службе Минприроды РФ рассказали РИА Новости, что министерство подготовило изменения методики расчета разового платежа за пользование недрами на аукционах и при предоставлении участков без аукционов, в частности предложило увеличить разовый платеж на 20% за участки россыпного золота. "Изменения, которые вносятся в методику расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами … дополнить абзацем следующего содержания: "Крз - коэффициент, применяемый для участков недр, содержащих россыпное золото. Коэффициент Крз принимается равным 1,2", - сказано в приказе. Таким образом, методика расчета размера минимального платежа за месторождение россыпного золота теперь дополнительно включает повышающий коэффициент 1,2, следовательно, платеж вырастет на 20%. Ранее формула учитывала только среднегодовую добычу ресурса и единый коэффициент для всех твердых полезных ископаемых в размере 0,1. Согласно документу, для золота при расчете НДПИ также будет учитываться новый коэффициент (КДРМ), включающий мировую цену и курс доллара. Соответственно, при росте стоимости драгметалла в мире, будет увеличиваться НДПИ, а значит, и стартовый платеж. Помимо этого, при расчете также будут учитываться налоговые коэффициенты при добыче для природного газа (ККГ), газового конденсата (ККМ и КМАН), условного топлива (КГП), антрацита (КАН) и энергетического угля (КЭНРГ).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минприроды, роснедра
РОССИЯ, Минприроды, Роснедра
21:44 18.09.2026 (обновлено: 21:49 18.09.2026)
 
Минприроды повысило стартовый платеж за участки россыпного золота на 20%

Минприроды утвердило приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минприроды России и Роснедра утвердили приказ об изменении расчета минимального платежа за участки недр, в частности, для месторождений россыпного золота он увеличится на 20%, следует из соответствующего документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В октябре 2025 года в пресс-службе Минприроды РФ рассказали РИА Новости, что министерство подготовило изменения методики расчета разового платежа за пользование недрами на аукционах и при предоставлении участков без аукционов, в частности предложило увеличить разовый платеж на 20% за участки россыпного золота.
"Изменения, которые вносятся в методику расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами … дополнить абзацем следующего содержания: "Крз - коэффициент, применяемый для участков недр, содержащих россыпное золото. Коэффициент Крз принимается равным 1,2", - сказано в приказе.
Таким образом, методика расчета размера минимального платежа за месторождение россыпного золота теперь дополнительно включает повышающий коэффициент 1,2, следовательно, платеж вырастет на 20%. Ранее формула учитывала только среднегодовую добычу ресурса и единый коэффициент для всех твердых полезных ископаемых в размере 0,1.
Согласно документу, для золота при расчете НДПИ также будет учитываться новый коэффициент (КДРМ), включающий мировую цену и курс доллара. Соответственно, при росте стоимости драгметалла в мире, будет увеличиваться НДПИ, а значит, и стартовый платеж.
Помимо этого, при расчете также будут учитываться налоговые коэффициенты при добыче для природного газа (ККГ), газового конденсата (ККМ и КМАН), условного топлива (КГП), антрацита (КАН) и энергетического угля (КЭНРГ).
 
РОССИЯМинприродыРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала