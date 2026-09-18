https://1prime.ru/20260918/minpromtorg-873410066.html

Минпромторг предложил закрепить рыбопромысловый флот за 20 верфями

Минпромторг предложил закрепить рыбопромысловый флот за 20 верфями - 18.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил закрепить рыбопромысловый флот за 20 верфями

Минпромторг РФ предлагает закрепить производство рыбопромыслового флота России за 20 верфями, пишет газета "Ведомости". | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T01:23+0300

2026-09-18T01:23+0300

2026-09-18T01:23+0300

промышленность

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает закрепить производство рыбопромыслового флота России за 20 верфями, пишет газета "Ведомости". "Минпромторг предлагает закрепить производство рыбопромыслового флота в России за 20 верфями... Верфи, о которых идет речь, имеют опыт строительства грузовых судов", - пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию министерства по методическому подходу к строительству гражданских судов до 2050 года. В августе презентация, как уточняет газета, была разослана представителям отрасли для формирования позиции. При этом наименования предприятий не приводятся. Материалы, изученные газетой, содержат шесть проектов для судостроительных заводов, среди которых краболовы, траулеры, а также ярусолов-процессор, окончательный список сформируют с учетом унификации судового комплектующего оборудования (СКО). По меньшей мере 66 судов, заказанных по шести проектам, строятся по программе "Квоты под киль", выделяющей компаниям квоты на вылов биоресурсов в обмен на строительства флота на верфях в РФ, отмечают "Ведомости". Так, краболовы строятся на Находкинском судоремонтном заводе, Верфях братьев Нобель (входит в концерн "Калашников") и Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, а траулеры – на Адмиралтейских верфях, Выборгском судостроительном заводе и Северной верфи, уточнили в издании. Авторы инициативы считают, что специализация верфей на конкретных проектах надолго загрузит мощности, оптимизирует стоимость строительства судов за счет серийности и унификации СКО. Согласно презентации, рост вылова водных биоресурсов в РФ не прогнозируется, а значит основной задачей рыбопромышленников станет не расширение добычи, а замещение выбывающего возрастного флота более производительными судами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, бизнес, ведомости, минпромторг, калашников