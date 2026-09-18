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Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов
Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов
Министерство просвещения России работает над созданием единого списка игрушек, разрешённых для использования в детских садах. Об этом сообщил глава ведомства... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:37+0300
2026-09-18T11:37+0300
бизнес
общество
сергей кравцов
минпросвещения
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Министерство просвещения России работает над созданием единого списка игрушек, разрешённых для использования в детских садах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов."Сейчас мы готовим инициативу по систематизации игрушек и определяем, какие игрушки могут быть в детских садиках", — заявил министр на торжественном открытии форума "Время дошкольного образования".Кравцов также подчеркнул, что сотрудники системы дошкольного образования должны получать достойную заработную плату.
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бизнес, общество , сергей кравцов, минпросвещения
Бизнес, Общество , Сергей Кравцов, Минпросвещения
11:37 18.09.2026
 
Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов

Кравцов: ведомство определяет, какие игрушки могут быть в детских садах

© РИА Новости . Пресс-служба "Галс-Девелопмент" | Перейти в медиабанкМодель реконструируемого магазина "Детский мир"
Модель реконструируемого магазина Детский мир - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Пресс-служба "Галс-Девелопмент"
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Министерство просвещения России работает над созданием единого списка игрушек, разрешённых для использования в детских садах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Сейчас мы готовим инициативу по систематизации игрушек и определяем, какие игрушки могут быть в детских садиках", — заявил министр на торжественном открытии форума "Время дошкольного образования".
Кравцов также подчеркнул, что сотрудники системы дошкольного образования должны получать достойную заработную плату.
 
БизнесОбществоСергей КравцовМинпросвещения
 
 
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