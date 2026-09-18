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Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов

Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Минпросвещения готовит единый перечень игрушек для детсадов

Министерство просвещения России работает над созданием единого списка игрушек, разрешённых для использования в детских садах. Об этом сообщил глава ведомства... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:37+0300

2026-09-18T11:37+0300

2026-09-18T11:37+0300

бизнес

общество

сергей кравцов

минпросвещения

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Министерство просвещения России работает над созданием единого списка игрушек, разрешённых для использования в детских садах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов."Сейчас мы готовим инициативу по систематизации игрушек и определяем, какие игрушки могут быть в детских садиках", — заявил министр на торжественном открытии форума "Время дошкольного образования".Кравцов также подчеркнул, что сотрудники системы дошкольного образования должны получать достойную заработную плату.

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бизнес, общество , сергей кравцов, минпросвещения