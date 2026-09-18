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Минсельхоз рассказал о ходе уборочной кампании зерновых

Минсельхоз рассказал о ходе уборочной кампании зерновых - 18.09.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал о ходе уборочной кампании зерновых

Добавлен третий абзац | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T23:57+0300

2026-09-18T23:57+0300

2026-09-18T23:57+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

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Добавлен третий абзац МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами, убрано порядка 85% площадей, сообщил Минсельхоз России. "Уборочная кампания в стране идет высокими темпами. Убрано порядка 85% площадей зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что урожайность выше прошлогодней примерно на один центнер зерна с гектара. Ранее в пятницу глава ведомства Оксана Лут сообщала, что Россия собрала уже 120 миллионов тонн зерновых.

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз