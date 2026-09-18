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В план интеграции Москвы и Минска включат вопросы защиты внутреннего рынка
В план интеграции Москвы и Минска включат вопросы защиты внутреннего рынка - 18.09.2026, ПРАЙМ
В план интеграции Москвы и Минска включат вопросы защиты внутреннего рынка
Подразделы о защите внутреннего рынка Союзного государства планируется включить в план углубления интеграции Минска и Москва на 2027-2029 годы, сообщила... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:29+0300
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МИНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Подразделы о защите внутреннего рынка Союзного государства планируется включить в план углубления интеграции Минска и Москва на 2027-2029 годы, сообщила пресс-служба минэкономики Белоруссии. По ее информации, заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе совместного заседания коллегии министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития Российской Федерации рассказала о проекте основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы. "Документ содержит 13 разделов и включает 110 задач. Помимо традиционных приоритетов - формирование единого экономического и правового пространства, общих отраслевых политик - в нем представлены новые подразделы по защите внутреннего рынка Союзного государства и экологической повестке", - говорится в сообщении. Отмечается, что предусмотрена реализация задач по созданию правовых условий для использования финансовых и расчетных инструментов, цифровому развитию, а также в сфере туризма и других. "Конкретные проекты, индикаторы и методы их достижения отразим в планах мероприятий по исполнению отдельных пунктов основных направлений на 2027-2029 годы. Последующая их реализация будет направлена на систематизацию наших действий для достижения целей основных направлений", - сказала Абраменко. По ее словам, "ожидается, что выполнение данных мероприятий позволит повысить интеграционные эффекты сотрудничества Беларуси и России, укрепить технологический суверенитет двух стран".
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В план интеграции Москвы и Минска включат вопросы защиты внутреннего рынка
Вопросы защиты рынка СГ включат в план углубления интеграции Минска и Москва до 2029 года
МИНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Подразделы о защите внутреннего рынка Союзного государства планируется включить в план углубления интеграции Минска и Москва на 2027-2029 годы, сообщила пресс-служба минэкономики Белоруссии.
По ее информации, заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе совместного заседания коллегии министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития Российской Федерации рассказала о проекте основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы.
"Документ содержит 13 разделов и включает 110 задач. Помимо традиционных приоритетов - формирование единого экономического и правового пространства, общих отраслевых политик - в нем представлены новые подразделы по защите внутреннего рынка Союзного государства и экологической повестке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предусмотрена реализация задач по созданию правовых условий для использования финансовых и расчетных инструментов, цифровому развитию, а также в сфере туризма и других.
"Конкретные проекты, индикаторы и методы их достижения отразим в планах мероприятий по исполнению отдельных пунктов основных направлений на 2027-2029 годы. Последующая их реализация будет направлена на систематизацию наших действий для достижения целей основных направлений", - сказала Абраменко.
По ее словам, "ожидается, что выполнение данных мероприятий позволит повысить интеграционные эффекты сотрудничества Беларуси и России, укрепить технологический суверенитет двух стран".