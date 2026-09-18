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Минтранс продолжит выполнять задачи по доступности и безопасности перелетов
Минтранс продолжит выполнять задачи по доступности и безопасности перелетов - 18.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс продолжит выполнять задачи по доступности и безопасности перелетов
Минтранс России продолжит выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по доступности и безопасности перелетов, заявил министр транспорта РФ... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:25+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по доступности и безопасности перелетов, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Продолжим и дальше выполнять поставленные Вами задачи по доступности и безопасности авиаперевозок", - сказал Никитин на подписании контракта на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту".
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.
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бизнес, россия, москва, владимир путин, антон алиханов, аэрофлот, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Алиханов, Аэрофлот, Минпромторг
Минтранс продолжит выполнять задачи по доступности и безопасности перелетов
Никитин: Минтранс продолжит выполнять задачи по доступности и безопасности перелетов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минтранс России продолжит выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по доступности и безопасности перелетов, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Продолжим и дальше выполнять поставленные Вами задачи по доступности и безопасности авиаперевозок", - сказал Никитин на подписании контракта на поставку 90 самолетов МС-21 "Аэрофлоту".
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.