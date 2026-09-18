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Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья
Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья - 18.09.2026, ПРАЙМ
Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья
Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья, которым из-за этого грозит разорение, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:32+0300
2026-09-18T11:32+0300
молдавия
приднестровье
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья, которым из-за этого грозит разорение, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. В августе молдавский премьер-министр Василий Тофан заявил, что правительство Молдавии одобрило постановление по поэтапному введению НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья. В министерстве иностранных дел ПМР заявили, что введением НДС на ряд категорий товаров из Приднестровья Молдавия выбрала курс на эскалацию. "Республика Молдова наращивает неправомерные поборы с наших предприятий, ставя их под угрозу разорения. Так называемый НДС, который Молдова решила взимать с приднестровских организаций – какой же это налог на добавленную стоимость? Мало-мальски грамотный экономист скажет, что взимание НДС предполагает частичный возврат средств налогоплательщику. Молдова – не предполагает", - сказал Красносельский. Он также считает, что в данной ситуации необходимо называть вещи своими именами. По его словам, введение новых фискальных мер Молдавии — это оброк, сбор, грабеж – что угодно, только не НДС. "Наша задача состоит в том, чтобы максимально помочь производителям, используя разнообразные механизмы государственной поддержки. Важно сохранить трудовые коллективы, обеспечивая людям возможность продолжать работу и иметь стабильный доход. Приднестровье – благодатный край, молодое перспективное государство, народ которого прекрасно помнит, что было, точно знает, чего хочет в будущем, и четко следует избранному курсу. И это многих раздражает", - отметил Красносельский. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставлявшиеся приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
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молдавия, приднестровье, кишинев
МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Кишинев
11:32 18.09.2026
 
Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья

Глава ПМР Красносельский: Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий ПМР

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ТИРАСПОЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Молдавия наращивает неправомерные поборы с предприятий Приднестровья, которым из-за этого грозит разорение, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
В августе молдавский премьер-министр Василий Тофан заявил, что правительство Молдавии одобрило постановление по поэтапному введению НДС и акцизов на ряд категорий товаров, ввозимых из Приднестровья. В министерстве иностранных дел ПМР заявили, что введением НДС на ряд категорий товаров из Приднестровья Молдавия выбрала курс на эскалацию.
"Республика Молдова наращивает неправомерные поборы с наших предприятий, ставя их под угрозу разорения. Так называемый НДС, который Молдова решила взимать с приднестровских организаций – какой же это налог на добавленную стоимость? Мало-мальски грамотный экономист скажет, что взимание НДС предполагает частичный возврат средств налогоплательщику. Молдова – не предполагает", - сказал Красносельский.
Он также считает, что в данной ситуации необходимо называть вещи своими именами. По его словам, введение новых фискальных мер Молдавии — это оброк, сбор, грабеж – что угодно, только не НДС.
"Наша задача состоит в том, чтобы максимально помочь производителям, используя разнообразные механизмы государственной поддержки. Важно сохранить трудовые коллективы, обеспечивая людям возможность продолжать работу и иметь стабильный доход. Приднестровье – благодатный край, молодое перспективное государство, народ которого прекрасно помнит, что было, точно знает, чего хочет в будущем, и четко следует избранному курсу. И это многих раздражает", - отметил Красносельский.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставлявшиеся приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
 
МОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕКишинев
 
 
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