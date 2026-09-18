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В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию
В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии неизбежно вырастут на фоне роста тарифа на газ, заявил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T23:02+0300
2026-09-18T23:02+0300
газ
молдавия
ормузский пролив
молдовагаз
нацбанк
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КИШИНЕВ, 18 сен - ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии неизбежно вырастут на фоне роста тарифа на газ, заявил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан. В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) повысить тариф на газ на 41%. "А то, что касается электроэнергии. Мы входим в зиму, наши ТЭЦ работают на природном газе. И доля электроэнергии, которая будет поступать в энергобаланс страны, и все потребители обязаны выкупать ту часть электроэнергии, которая вырабатывается основными двумя производителями - "Термоэлектрика" и ТЭЦ-Норд, то однозначно здесь будет рост тарифа на электроэнергию", - заявил Чебан в эфире молдавского телеканала N4. Он отметил, что закупочная цена природного газа постоянно увеличивается и, соответственно, тариф на сам газ может вновь вырасти. "Если 1 сентября (цена на газ - ред.) была 600 евро за тысячу кубов, то сейчас это уже больше 800 евро. Уже подходим к отметке 900 евро. Это, конечно, будет являться основным фактором для того, чтобы пересмотреть тарифы", - пояснил он. Ранее министр энергетики республики Дорин Жунгиету заявил, что тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре. Чиновник отметил, что среди факторов, поддерживающих высокие цены на газ, блокировка транспортировки через Ормузский пролив, конкуренция между европейским и азиатским рынками сжиженного газа и относительно низкий уровень газа, хранящегося в европейских подземных хранилищах. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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192
40
192
40
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4.7
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40
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40
газ, молдавия, ормузский пролив, молдовагаз, нацбанк
Газ, МОЛДАВИЯ, Ормузский пролив, Молдовагаз, Нацбанк
23:02 18.09.2026
 
В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Глава "Молдовагаза" Чебан: тарифы на электроэнергию в Молдавии неизбежно вырастут

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КИШИНЕВ, 18 сен - ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии неизбежно вырастут на фоне роста тарифа на газ, заявил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.
В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) повысить тариф на газ на 41%.
"А то, что касается электроэнергии. Мы входим в зиму, наши ТЭЦ работают на природном газе. И доля электроэнергии, которая будет поступать в энергобаланс страны, и все потребители обязаны выкупать ту часть электроэнергии, которая вырабатывается основными двумя производителями - "Термоэлектрика" и ТЭЦ-Норд, то однозначно здесь будет рост тарифа на электроэнергию", - заявил Чебан в эфире молдавского телеканала N4.
Он отметил, что закупочная цена природного газа постоянно увеличивается и, соответственно, тариф на сам газ может вновь вырасти.
"Если 1 сентября (цена на газ - ред.) была 600 евро за тысячу кубов, то сейчас это уже больше 800 евро. Уже подходим к отметке 900 евро. Это, конечно, будет являться основным фактором для того, чтобы пересмотреть тарифы", - пояснил он.
Ранее министр энергетики республики Дорин Жунгиету заявил, что тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре. Чиновник отметил, что среди факторов, поддерживающих высокие цены на газ, блокировка транспортировки через Ормузский пролив, конкуренция между европейским и азиатским рынками сжиженного газа и относительно низкий уровень газа, хранящегося в европейских подземных хранилищах.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
 
ГазМОЛДАВИЯОрмузский проливМолдовагазНацбанк
 
 
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