https://1prime.ru/20260918/moldavija-873460551.html

В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию

В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Молдавии предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии неизбежно вырастут на фоне роста тарифа на газ, заявил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T23:02+0300

2026-09-18T23:02+0300

2026-09-18T23:02+0300

газ

молдавия

ормузский пролив

молдовагаз

нацбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873460551.jpg?1789761775

КИШИНЕВ, 18 сен - ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии неизбежно вырастут на фоне роста тарифа на газ, заявил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан. В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне решения Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) повысить тариф на газ на 41%. "А то, что касается электроэнергии. Мы входим в зиму, наши ТЭЦ работают на природном газе. И доля электроэнергии, которая будет поступать в энергобаланс страны, и все потребители обязаны выкупать ту часть электроэнергии, которая вырабатывается основными двумя производителями - "Термоэлектрика" и ТЭЦ-Норд, то однозначно здесь будет рост тарифа на электроэнергию", - заявил Чебан в эфире молдавского телеканала N4. Он отметил, что закупочная цена природного газа постоянно увеличивается и, соответственно, тариф на сам газ может вновь вырасти. "Если 1 сентября (цена на газ - ред.) была 600 евро за тысячу кубов, то сейчас это уже больше 800 евро. Уже подходим к отметке 900 евро. Это, конечно, будет являться основным фактором для того, чтобы пересмотреть тарифы", - пояснил он. Ранее министр энергетики республики Дорин Жунгиету заявил, что тариф на газ в Молдавии может снова вырасти в октябре. Чиновник отметил, что среди факторов, поддерживающих высокие цены на газ, блокировка транспортировки через Ормузский пролив, конкуренция между европейским и азиатским рынками сжиженного газа и относительно низкий уровень газа, хранящегося в европейских подземных хранилищах. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

молдавия

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, молдавия, ормузский пролив, молдовагаз, нацбанк