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Спреды доходности облигаций расходятся в разные стороны - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Спреды доходности облигаций расходятся в разные стороны
Спреды доходности облигаций расходятся в разные стороны - 18.09.2026, ПРАЙМ
Спреды доходности облигаций расходятся в разные стороны
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:43+0300
2026-09-18T14:43+0300
мнения аналитиков
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"солид инвестиции"
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
1
5
4.7
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40
192
40
2026
Максим Плешков
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Максим Плешков
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
14:43 18.09.2026
 
Спреды доходности облигаций расходятся в разные стороны

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    С 8 по 14 сентября ИПЦ вырос на 0,02% после роста на 0,05% неделей ранее. С начала сентября цены прибавили 0,07%, с начала года — 4,74%. Годовая инфляция на 14 сентября оценивается Минэкономразвития в 6,24%, а по расчётам Росстата на основе среднесуточных данных — в 6,27%.
  2. 2.
    Совет директоров Банка России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза с апреля 2025 года после десяти последовательных снижений. Следующее заседание назначено на 23 октября. Сигнал оказался жёстче самого решения. Эльвира Набиуллина сообщила, что предметно обсуждалось только сохранение ставки, а вариант её снижения по существу не рассматривался. Оценка пространства для дальнейшего снижения будет уточнена при обновлении прогноза в октябре. Регулятор также указал на ускорение устойчивого роста цен до 5–6% в пересчёте на год и повышение проинфляционных рисков
  3. 3.
    Индикатор бизнес-климата в сентябре улучшился с −2,4 до −2,3 пункта, а ожидания относительно производства и спроса на ближайшие три месяца выросли второй месяц подряд. Рост потребительского спроса замедляется, но остаётся повышенным
  4. 4.
    Росстат подтвердил рост ВВП во втором квартале на 1,3% год к году после снижения на 0,2% в первом квартале. За первое полугодие экономика выросла на 0,6%. За январь–июль рост ВВП также оценивается в 0,6% год к году

Рублевые облигации

  1. 1.
    С начала 2026 года в России зафиксировано уже 507 случаев дефолта или технического дефолта по корпоративным облигациям, что почти в два раза превышает аналогичный показатель за весь 2025 год
  2. 2.
    Индекс RGBI незначительно снизился до 112,5 пункта на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Однако мы не ожидаем дальнейшего сильного снижения индекса в отсутствии новых факторов давления, поскольку текущий спред между доходностями длинных ОФЗ и ставками денежного рынка выглядит крайне привлекательным для стратегий carry trade.
  3. 3.
    Доходности на аукционах ОФЗ превысили 16% впервые с мая 2025 года. Спрос на среднесрочный выпуск был заметно сильнее, чем на длинный, что подтверждает осторожное отношение инвесторов к процентному риску, а также связано с приходом ликвидности от погашения короткого выпуска 26219. Средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД 26252 с погашением в 2033 году составила 16,3%, а ОФЗ-ПД 26238 с погашением в 2041 году — 16,0%
  4. 4.
    Корпоративные спреды с 10 сентября изменились незначительно, однако их динамика была разнонаправленной. Так, в сегменте AAA спреды сузились на 6 б.п., в сегменте AA расширились на 4 б.п., а в наиболее рискованном сегменте — на 34 б.п.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

15,79

15,58

15,5

14,1

Корпоративные облигации (YTM)

15,42

15,59

15,36

16,3

График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : ИФК "Солид"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    С 3 по 10 сентября официальный курс доллара снизился с 86,9963 до 85,4594 руб., евро — со 100,8287 до 99,2525 руб., юаня — с 12,9217 до 12,7373 руб. Это соответствует укреплению рубля примерно на 1,77% к доллару, на 1,56% к евро и на 1,43% к юаню
  2. 2.
    Укрепление рубля за прошедшую неделю не отменяет среднесрочного тренда на ослабление. Накопленный бюджетный дефицит, восстановление импортного спроса (в том числе на топливо) и возможное дальнейшее снижение ключевой ставки могут вновь оказать давление на рубль. В то же время высокие цены на нефть и более жёсткая, чем ожидает рынок, риторика Банка России способны удерживать USD/RUB вблизи текущих уровней
  3. 3.
    Спред доходностей между замещающими и юаневыми облигациями заметно расширился. Доходность замещающих облигаций превысила 11%

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

85,11 (ранее 84,42)

EUR/RUB

99 (ранее 96)

CNY/RUB

12,75 (ранее 12,4)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

10,2

11,08

9,7

7,0

Юаневые облигации (YTM)

8,8

8,58

8,7

5,8

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

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