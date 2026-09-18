Спреды доходности облигаций расходятся в разные стороны

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций.
Макроэкономический контекст
- 1.С 8 по 14 сентября ИПЦ вырос на 0,02% после роста на 0,05% неделей ранее. С начала сентября цены прибавили 0,07%, с начала года — 4,74%. Годовая инфляция на 14 сентября оценивается Минэкономразвития в 6,24%, а по расчётам Росстата на основе среднесуточных данных — в 6,27%.
- 2.Совет директоров Банка России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза с апреля 2025 года после десяти последовательных снижений. Следующее заседание назначено на 23 октября. Сигнал оказался жёстче самого решения. Эльвира Набиуллина сообщила, что предметно обсуждалось только сохранение ставки, а вариант её снижения по существу не рассматривался. Оценка пространства для дальнейшего снижения будет уточнена при обновлении прогноза в октябре. Регулятор также указал на ускорение устойчивого роста цен до 5–6% в пересчёте на год и повышение проинфляционных рисков
- 3.Индикатор бизнес-климата в сентябре улучшился с −2,4 до −2,3 пункта, а ожидания относительно производства и спроса на ближайшие три месяца выросли второй месяц подряд. Рост потребительского спроса замедляется, но остаётся повышенным
- 4.Росстат подтвердил рост ВВП во втором квартале на 1,3% год к году после снижения на 0,2% в первом квартале. За первое полугодие экономика выросла на 0,6%. За январь–июль рост ВВП также оценивается в 0,6% год к году
Рублевые облигации
- 1.С начала 2026 года в России зафиксировано уже 507 случаев дефолта или технического дефолта по корпоративным облигациям, что почти в два раза превышает аналогичный показатель за весь 2025 год
- 2.Индекс RGBI незначительно снизился до 112,5 пункта на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Однако мы не ожидаем дальнейшего сильного снижения индекса в отсутствии новых факторов давления, поскольку текущий спред между доходностями длинных ОФЗ и ставками денежного рынка выглядит крайне привлекательным для стратегий carry trade.
- 3.Доходности на аукционах ОФЗ превысили 16% впервые с мая 2025 года. Спрос на среднесрочный выпуск был заметно сильнее, чем на длинный, что подтверждает осторожное отношение инвесторов к процентному риску, а также связано с приходом ликвидности от погашения короткого выпуска 26219. Средневзвешенная доходность ОФЗ-ПД 26252 с погашением в 2033 году составила 16,3%, а ОФЗ-ПД 26238 с погашением в 2041 году — 16,0%
- 4.Корпоративные спреды с 10 сентября изменились незначительно, однако их динамика была разнонаправленной. Так, в сегменте AAA спреды сузились на 6 б.п., в сегменте AA расширились на 4 б.п., а в наиболее рискованном сегменте — на 34 б.п.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
15,79
15,58
15,5
14,1
Корпоративные облигации (YTM)
15,42
15,59
15,36
16,3
Валютные облигации
- 1.С 3 по 10 сентября официальный курс доллара снизился с 86,9963 до 85,4594 руб., евро — со 100,8287 до 99,2525 руб., юаня — с 12,9217 до 12,7373 руб. Это соответствует укреплению рубля примерно на 1,77% к доллару, на 1,56% к евро и на 1,43% к юаню
- 2.Укрепление рубля за прошедшую неделю не отменяет среднесрочного тренда на ослабление. Накопленный бюджетный дефицит, восстановление импортного спроса (в том числе на топливо) и возможное дальнейшее снижение ключевой ставки могут вновь оказать давление на рубль. В то же время высокие цены на нефть и более жёсткая, чем ожидает рынок, риторика Банка России способны удерживать USD/RUB вблизи текущих уровней
- 3.Спред доходностей между замещающими и юаневыми облигациями заметно расширился. Доходность замещающих облигаций превысила 11%
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
85,11 (ранее 84,42)
EUR/RUB
99 (ранее 96)
CNY/RUB
12,75 (ранее 12,4)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
10,2
11,08
9,7
7,0
Юаневые облигации (YTM)
8,8
8,58
8,7
5,8
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.