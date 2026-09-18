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Рынок на подъеме: аналитики дали прогноз по изменению индекса Мосбиржи

Рынок на подъеме: аналитики дали прогноз по изменению индекса Мосбиржи - 18.09.2026, ПРАЙМ

Рынок на подъеме: аналитики дали прогноз по изменению индекса Мосбиржи

Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос более чем на 1%, вернувшись выше 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:07+0300

2026-09-18T20:07+0300

2026-09-18T20:07+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы вырос более чем на 1%, вернувшись выше 2250 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,30% - до 2278,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 1,27% - до 834,62 пункта, долларовый РТС - на 1,67%, до 852,33 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,68%, долларовый РТС – на 0,06%. Рынок на подъеме Российский рынок акций в пятницу торговался преимущественно выше предыдущего закрытия. При этом индекс Мосбиржи держался выше отметки 2250 пунктов. Импульс росту рынка во второй половине дня дали подскочившие на 4,7% акции "Газпрома" - после новостей о переговорах по возобновлению поставок российского газа в Германию. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил рост, получив поддержку от обнадеживающих геополитических сигналов, а также от приостановки снижения цен на нефть", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В частности, подорожали бумаги "Новатэка" (+3,5%), "Роснефти" (+1,9%), "Яндекса" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%). Подешевели акции "Совкомфлота" (-1,8%), "Позитива" (-1,6%), Совкомбанка (-1,2%). Стоимость нефти к 19.38 мск снижалась на 1% - до 103,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 100,3 пункта. Прогнозы На следующей неделе индекс, вероятно, продолжит бороться за уровень 2300 пунктов, но многое зависит от стремительно меняющейся новостной повестки, считает Андрей Алексеев из УК "Первая". Инвесторы сохраняют надежды на возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта, цены на нефть остаются относительно высокими, отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Если за выходные не появится выраженного негатива, индекс Мосбиржи может вернуться выше 2300 пунктов", - добавляет он.

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рынок, акции, индексы, мосбиржа, россия