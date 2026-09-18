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МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации, заявили в ОАК
МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации, заявили в ОАК - 18.09.2026, ПРАЙМ
МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации, заявили в ОАК
Российский импортозамещенный самолет МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации, уверен гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:47+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский импортозамещенный самолет МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации, уверен гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха. "Уверен, совместными усилиями мы сделаем МС-21 настоящим флагманом российской гражданской авиации", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы Кремля. В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Антон Алиханов, ОАК, Минпромторг, Ростех
МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации, заявили в ОАК
Глава ОАК Бадеха: МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский импортозамещенный самолет МС-21 может стать флагманом российской гражданской авиации, уверен гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха.
"Уверен, совместными усилиями мы сделаем МС-21 настоящим флагманом российской гражданской авиации", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы Кремля.
В Москве 18 сентября подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минтранса России Андрей Никитин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.