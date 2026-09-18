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Себестоимость МС-21 будет постепенно снижаться, заявил Алиханов

Себестоимость МС-21 будет постепенно снижаться, заявил Алиханов - 18.09.2026, ПРАЙМ

Себестоимость МС-21 будет постепенно снижаться, заявил Алиханов

Себестоимость одного импортозамещенного самолета МС-21 постепенно будет снижаться до уровня менее 7,5 миллиардов рублей в текущих экономических условиях, сказал | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:00+0300

2026-09-18T17:00+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Себестоимость одного импортозамещенного самолета МС-21 постепенно будет снижаться до уровня менее 7,5 миллиардов рублей в текущих экономических условиях, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Мы планируем снижать стоимость самолета ниже чем семь с половиной миллиардов рублей. Но еще раз повторю, это в экономических условиях текущего года. То есть понятно, что она в абсолютных числах будет другая, но у нас достаточно существенная такая будет работа", - сказал министр. "Это, по сути, несколько миллиардов вниз по цене мы должны будем срезать за счет как эффекта масштаба, который мы получаем благодаря такому крупному заказу авиакомпании, так и, конечно, работы с внутренней эффективностью как самой компании ОАК, так и ее подрядчиков с которыми мы тоже часто эту работу ведем, так называемый план по репрайсингу", - добавил он. Алиханов пояснил, что сейчас в стоимость МС-21 заложен большой объем средств связанных с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. В этом случае государство берет эту нагрузку на себя. "Здесь ни в коем случае авиакомпания не будет страдать и не будет перекладывать эти расходы наши ОКРские в цены билетов", - подчеркнул министр. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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бизнес, россия, антон алиханов, оак, минпромторг, ростех